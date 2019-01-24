Эксперты предупредили об опасности пользователей Windows

Причиной риска являются устаревшие версии программ. Так, согласно отчету 2019 Avast PC Report, 94% пользователей используют старую версию Skype, 85% — несовременную версию Mozilla Firefox, пишет ФАН. Отрицательно на безопасности сказывается отсутствие обновлений Microsoft Office.
Эксперты обратили внимание на то, что с помощью устаревших версий хакеры могут «скомпрометировать компьютер» и призвали своевременно обновлять программы.
Также эксперты зафиксировали вирус-шифровальщик Djvu, который не представляется возможным снести с компьютера.