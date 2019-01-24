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Эксперты предупредили об опасности пользователей Windows

Более 50% программ, устанавливаемых на компьютерах на базе Windows, могут представлять опасность для информации пользователей, сообщили эксперты по кибербезопасности компании Avast, которые исследовали 163 млн устройств.

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

Причиной риска являются устаревшие версии программ. Так, согласно отчету 2019 Avast PC Report, 94% пользователей используют старую версию Skype, 85% — несовременную версию Mozilla Firefox, пишет ФАН. Отрицательно на безопасности сказывается отсутствие обновлений Microsoft Office.

Эксперты обратили внимание на то, что с помощью устаревших версий хакеры могут «скомпрометировать компьютер» и призвали своевременно обновлять программы.

Также эксперты зафиксировали вирус-шифровальщик Djvu, который не представляется возможным снести с компьютера.

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