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Эксперты сообщили об износе российского оборудования на МКС

Центр имени Хруничева в своем докладе заявил, что российское оборудование на Международной космической станции (МКС) устарело.

МКС.
МКС.
naked-science.ru

Функционально-грузовой блок «Заря», который установлен на МКС, работает за пределами гарантии. Срок его службы по сертификату истек в ноябре 2013 года, пишет polit.ru. О том, что функционально-грузовой блок «Заря» работает за пределами гарантийных сроков, а в наиболее критичном состоянии система телеметрического контроля, ресурс которой выработан более чем в 14 раз, сообщил ранее ряд СМИ.

«Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования грузового блока находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», — пояснили авторы доклада.

Как отметили в Центре, все бортовые системы «Зари» «выполняют свои функциональные задачи», и грузовой блок можно эксплуатировать дальше.

«На случай выхода из строя оборудования, находящегося за гарантийным сроком службы, имеются запасные блоки на борту ФГБ и в ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, готовые к отправке», — подчеркнул специалист, пишет bfm.ru.

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