Эксперты в конце концов выяснили, зачем пассажиры аплодируют при посадке самолета

Сервис путешествий Туту.ру выяснил у пользователей, как они относятся к традиции хлопать в ладоши при посадке самолета.

Эксперты выясняли, аплодисменты после посадки — это способ сказать пилоту «спасибо, посадка была мягкой» или привычка некоторых пассажиров.

На вопрос: «Хлопаете ли вы в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите», большинство (53%) респондентов ответили утвердительно. Из них 37% хлопают всегда, и для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку. 15% признались, что хлопают, когда есть настроение.

26% заверили, что сами не хлопают, но ровно относятся к аплодисментам остальных пассажиров.

А 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.

В опросе приняли более пяти тысяч человек.

Мнение эксперта

Привычка хлопать в ладоши при посадке воздушного судна свойственна пассажирам, которые нечасто летают, уверен летный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Ситнянский.

«То, что пассажиры хлопают в ладоши, говорит о небольшом опыте полетов. Когда люди будут летать чаще, они начнут относиться к полетам как к походам в магазин и хлопать перестанут», — заявил представитель авиаперевозчика РИА Новости.

Что раздражает пассажиров в полете

Ранее сервис спрашивал у путешественников, что их больше всего раздражает во время перелета. Тех, кому в полете что-то не нравится, оказалось 87%. Только 13% пассажиров ничего не раздражает, и они спокойно ко всему относятся. Почти треть опрошенных (27%) посетовали, что их выводит из себя теснота, когда мало места между рядами и не помещаются ноги. Детский плач в салоне лишает спокойствия 21% пассажиров. 16% раздражаются, когда впередисидящий пассажир до предела откидывает кресло.

Чуть меньше (10%) не по себе, если сосед по креслу вторгается в личное пространство и занимает общий подлокотник. Если другие пассажиры начнут выпивать или буянить — это выведет из себя 7% опрошенных. По 3% набрали такие раздражители, как отсутствие питания или плохое его качество на борту и «когда в салоне слишком душно или холодно».