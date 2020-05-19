Елена Фаст поможет справиться с любой проблемой и даст совет, что делать

Елена известна в Барнауле как организатор крупных деловых мероприятий, специалист по брендингу — личному или корпоративному. В любом случае она учит человека или компанию быть здоровыми и успешными.
«Как выскочить из рутины и стать человеком, жизни которого вы позавидуете сами? Где найти силы и мотивацию для этого? Я готова выслушать вас, задать пару вопросов — и вы примете решение. Или не примете. Но это будет ваш выбор. И это будет осознанно», — говорит Елена Фаст.
Сессия с экспертом будет полезна, если:
- вы попали в бесконечный круг, бег по которому не остановить,
- семья разваливается, а вы не можете изменить обстоятельства,
- отношения с близкими ухудшаются, а вы не знаете, как их наладить и стоит ли пробовать.
После сессии вы почувствуете уверенность и выберете одно действие, которое сможет изменить ситуацию.
Встречаемся по адресу: г. Барнаул Пр. Социалистический 109, оф. 204
Связаться с Еленой Фаст очень просто: 8−905−987−6656 (WhatsApp, Telegram).