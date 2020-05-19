Елена Фаст поможет справиться с любой проблемой и даст совет, что делать

Иногда на сложную ситуацию в семье или на работе нужно посмотреть иными глазами, чтобы разобраться в проблемах. Для этого нужен свежий взгляд со стороны. Его может помочь сделать Елена Фаст — эксперт по коммуникациям, психолог и филолог, разрешитель конфликтов.

Елена известна в Барнауле как организатор крупных деловых мероприятий, специалист по брендингу — личному или корпоративному. В любом случае она учит человека или компанию быть здоровыми и успешными.

«Как выскочить из рутины и стать человеком, жизни которого вы позавидуете сами? Где найти силы и мотивацию для этого? Я готова выслушать вас, задать пару вопросов — и вы примете решение. Или не примете. Но это будет ваш выбор. И это будет осознанно», — говорит Елена Фаст.

Сессия с экспертом будет полезна , если:

вы попали в бесконечный круг , бег по которому не остановить,

бег по которому не остановить, семья разваливается , а вы не можете изменить обстоятельства,

а вы не можете изменить обстоятельства, отношения с близкими ухудшаются , а вы не знаете , как их наладить и стоит ли пробовать.

После сессии вы почувствуете уверенность и выберете одно действие, которое сможет изменить ситуацию.

Встречаемся по адресу: г. Барнаул Пр. Социалистический 109, оф. 204

Связаться с Еленой Фаст очень просто: 8−905−987−6656 (WhatsApp, Telegram).

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