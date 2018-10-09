Еще одна алтайская компания помогла многодетной семье пережить страшное горе

На беду Титовых предприятие откликнулось еще в начале сентября. Тогда вопрос с домом был уже решен: 330 тысяч на его покупку собрали жители села Протасово и члены общины, оставшиеся 400 тысяч — четыре крупные организации: торговая сеть «Мария-Ра», «Сибирская генерирующая компания», «Сибсоцбанк» и «Алтайская краевая нотариальная палата».
Завод «Кучуксульфат» выделил Титовым 200 тысяч на приобретение новой мебели. Это стало возможным благодаря личному участию Якова Шойхета, известного в Алтайском крае врача, председателя попечительского совета марафона «Поддержим ребенка».
Светлана Титова,
многодетная мать из села Протасово Немецкого национального района:
Когда я узнала, что нам еще помогут приобрести новую мебель, то чуть в обморок не упала. О таком мы и не мечтали. Спасибо большое заводу «Кучуксульфат» и лично Якову Наумовичу. Это человек с большим и отзывчивым сердцем.
На выделенную заводом сумму Титовы смогли приобрести все для нового дома: шкафы, кровати, мягкую мебель, большой кухонный гарнитур и необходимую технику.
На этой неделе у Титовых должен решиться вопрос и по оформлению в собственность жилья. Из-за проблем с документами у прежнего владельца этот вопрос затянулся.