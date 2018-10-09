Еще одна алтайская компания помогла многодетной семье пережить страшное горе

В ближайшие дни семья Титовых из Немецкого национального района, в которой воспитываются семь детей, должна получить документы на новый дом. После пожара, произошедшего в начале июне, большому семейству приходилось скитаться по родственникам. Теперь у них есть новое жилье и мебель, которую помог приобрести завод «Кучуксульфат».

На беду Титовых предприятие откликнулось еще в начале сентября. Тогда вопрос с домом был уже решен: 330 тысяч на его покупку собрали жители села Протасово и члены общины, оставшиеся 400 тысяч — четыре крупные организации: торговая сеть «Мария-Ра», «Сибирская генерирующая компания», «Сибсоцбанк» и «Алтайская краевая нотариальная палата».

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Завод «Кучуксульфат» выделил Титовым 200 тысяч на приобретение новой мебели. Это стало возможным благодаря личному участию Якова Шойхета, известного в Алтайском крае врача, председателя попечительского совета марафона «Поддержим ребенка».

Светлана Титова ,

многодетная мать из села Протасово Немецкого национального района:

Когда я узнала, что нам еще помогут приобрести новую мебель, то чуть в обморок не упала. О таком мы и не мечтали. Спасибо большое заводу «Кучуксульфат» и лично Якову Наумовичу. Это человек с большим и отзывчивым сердцем.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

На выделенную заводом сумму Титовы смогли приобрести все для нового дома: шкафы, кровати, мягкую мебель, большой кухонный гарнитур и необходимую технику.

На этой неделе у Титовых должен решиться вопрос и по оформлению в собственность жилья. Из-за проблем с документами у прежнего владельца этот вопрос затянулся.