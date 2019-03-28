Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 марта -2°C

Это вам не Алтай. Ульяновскую врача-педиатра не будут увольнять за пикантные снимки в нижнем белье

Анастасия Орлова, врач-педиатр из Ивановской области, прославилась после публикации снимков в белье в инстаграме фотохудожницы Елены Щеголевой. На Анастасию обрушились с критикой за фото, некоторые мамы, водившие детей к доктору Орловой, оскорбились увиденным. Однако руководство Кинешемской детской поликлиники, где работает педиатр, заявило, что претензий к Орловой не имеет и увольнять ее не будет, пишет Sm-news.ru.

Врач-педиатр из Ивановской области Анастасия Орлова в фотосессии Елены Щеголевой.
Врач-педиатр из Ивановской области Анастасия Орлова в фотосессии Елены Щеголевой.
www.instagram.com/newlenaiskra

В поликлинике Орлову характеризуют как грамотного специалиста, которая еще и дежурит в стационаре.

Елена Смирнова,
заведующая поликлиникой:

Увольнять ее за случившееся мы не собираемся, тем более, что эти фото в сеть выложила не она, а другой человек, а она за это теперь вынуждена расплачиваться. Я считаю, что это неправильно.

Вот что сказала сама Анастасия:

В какой-то момент перестала себя стесняться, у меня всегда были какие-то комплексы. Но в определенный момент они ушли, ну и решила сделать для себя немного раскрепощенную фотосессию. В этих фотографиях нет абсолютного никакого эротического подтекста. Я не собираюсь ничего удалять. Все хотят, чтобы все были одинаковыми. А когда ты начинаешь выделяться, все начинают тебя гнобить.

Фотохудожница Елена Щеголева, столкнувшись вначале с непониманием публики, решила поблагодарить тех, кто ее работу оценил :

В свете последних событий хочется поблагодарить всех за поддержку. Конечно, я не ожидала, что сделанная мной фотосессия найдет такой отклик, очень приятно, что на фоне огромного количества обнажённой натуры вы оценили именно сдержанность и эстетичную красоту модели. Жизнь идет своим чередом, я занимаюсь своим делом, Анастасия своим.

Напомним, что накануне в Алтайском крае с работы уволилась учитель русского языка Татьяна Кувшинникова. Кому-то из родителей ее учеников не понравилось фото Кувшинниковой в купальнике. Женщина занимается моржеванием и выложила снимок на фоне льда в поддержку Универсиады. По этой причине у нее начались трения в коллективе, а ее сына, учившегося в этой же 13-й школе, якобы затравили.

Теперь бывшая учительница разработает и будет преподавать алтайским педагогам правила поведения в социальных сетях. Об этом сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость