Эвелина Блёданс рассказала, что больше года не может найти сексуального партнера

Эвелина Бледанс, которая два года назад развелась с бизнесменом Александром Семиным, призналась, что уже больше года не вступала в интимные отношения. 50-летняя звезда жалуется, что пока не видит рядом с собой достойного избранника, пишет StarHit .

Блёданс рассказала, что пытается завести отношения и не собирается быть монашкой, закончив «женскую жизнь после развода».

Эвелина даже решилась на смелый эксперимент и отправилась на «быстрые свидания» в один из московских клубов. Пообщавшись с несколькими претендентами, она сразу же отметила, что один из них был слишком молод, другой не смог соответствовать ее финансовым запросам, а третьему предложила починить ее браслет.

Бледанс признается, что к ней постоянно подходят знакомиться мужчины: в аэропорту, в ресторанах, на курортах. Артистка мило общается со всеми, но телефон старается не давать. Больше всего ее забавляет то, что к ней пристают парни значительно моложе ее.

Актриса считает, что и сама виновата в одиночестве. Ей нравится доводить представителей противоположного пола до определенного этапа, напитаться их энергией, а затем неожиданно оборвать все концы и уйти не попрощавшись. Многие не могут стерпеть подобного отношения к себе.

В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Бледанс призналась, что сейчас решила всерьез заняться поисками достойного кавалера. Рядом с собой она видит достойного мужчину примерно ее возраста, с которым будет весело, но при этом можно поговорить на любые темы.