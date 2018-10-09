Ежегодная встреча: Александр Локтев поздравил пенсионеров Барнаула

5 октября состоялась встреча основателя Фонда социальных проектов Александра Локтева с горожанами, даже после выхода на пенсию занимающими активную гражданскую позицию. Встреча приурочена к традиционно проходящему осенью Месячнику пожилого человека.

Активистов территориального общественного самоуправления пригласили в Алтайский театр музыкальной комедии: на сцене выступала труппа с искрометным водевилем «Беда от нежного сердца» — романтической комедией, способной до слез растрогать как молодых, так и пожилых зрителей.

Встреча Александра Локтева с горожанами. Олег Богданов Встреча Александра Локтева с горожанами. Олег Богданов Встреча Александра Локтева с горожанами. Олег Богданов

Напомним, Александр Локтев — известный в Барнауле общественный деятель и, с недавних пор, депутат Барнаульской городской Думы. Часто он лично принимает участие в мероприятиях, организованных фондом. В прошлом году барнаульцы «серебряного» возраста приняли участие в экскурсии по городским храмам. Александр Локтев лично сопровождал участников.

В этот раз Александр Локтев встретился с активистами территориального общественного самоуправления, а после спектакля он и артисты сфотографировались на память с гостями театра.

Источник: fondlokteva.ru