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Жизнь

Fix Price планирует открыть магазины в отделениях «Почты России»

Магазины Fix Price могут открыться в отделениях «Почты России», пишет РБК. Продавать на точках будут непродовольственные товары.

Отделение "Почты России" в барнаульской "Ленте".
Отделение "Почты России" в барнаульской "Ленте".
itregion22.ru

По словам заместителя гендиректора по операционному управлению и розничной торговле «Почты России» Михаила Волкова, развитие розничного бизнеса — это одно из перспективных направлений работы предприятия.

Он отметил, что в прошлом году тестировали продуктовый сегмент, а в 2019 году совместно с Fix Price планируют развивать непродовольственную розницу.

Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов комментариев не дал.

Где и сколько магазинов появятся в почтовых отделениях — пока не говорят. Речь идет о «тестовых точках».

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