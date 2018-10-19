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Фомин день 2018: кто такой Фома неверующий и за что апостол получил это прозвище

Фомин день в 2018 году празднуют 19 октября. Фома — один из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Altapress.ru рассказывает, что известно об апостоле, почему его прозвали Фома неверующий и как принято отмечать Фомин день.

Храм. Церковь. Духовность
Храм. Церковь. Духовность
СС0

Кто такой Фома неверующий?

Апостол Фома внешне мог быть похож на Иисуса Христа, пишет журнал «Фома». Такое предположение появилось из-за прозвища Фомы — Близнец. Но прозвище может быть связано не с внешностью апостола, а с корнем его имени, который переводится как «делиться пополам, удваиваться».

Когда Иисус Христос узнал о смерти своего друга Лазаря и пошел к нему, чтобы воскресить, апостолы отговаривали учителя. Ведь первосвященники давно искали случая, чтобы арестовать Христа. Апостол Фома же сказал: «Пойдем и мы умрем с ним». В этом эпизоде раскрывается готовность Фомы умереть за то, что он любит и ценит.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Апостола Фому прозвали неверующим. Такое прозвище святой получил за то, что когда другие апостолы рассказали ему о воскресшем Христе, он сказал: пока не увижу, не поверю. Увидев же и прикоснувшись к ранам Иисуса Христа, он обрадовался, оставил сомнения и сказал: «Господь мой и Бог мой!»

Предположительно, с проповедью христианства апостол Фома прошел дальше все апостолов — до Индии.

В конце жизни Фома принял мученическую смерть: его пронзили копьями.

Согласно житию, апостол Фома не был неверующим: напротив, он был ревностным христианином, готовым отдать жизнь за свою веру.

Хлеб-соль
Хлеб-соль
ССО

Фомин день-2018: народные традиции

Фомин день по-другому называют день Фомы, Фома Хлебник, Фома Неверный, Большие крома, сообщает my-calend.ru.

По традиции, в этот день пекли хлеб, а краюшки отдавали именинникам и больным людям.

Девочек после 7 лет на Фомин день начинали обучать ткацкому делу. А сыновей, которые решили жениться, отцы отводили в сусеки и показывали закрома с зерном, которыми можно пользоваться.

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