Фотя Поветенный: почему 25 августа нужно обращать внимание на сны

25 августа православные чтят память мучеников Фотия и Аникиты, которые приходились друг другу племянником и дядей. Чем в этот день помогут сны и почему праздник нельзя отмечать с размахом — в материале altapress.ru.

История памятной даты

Во времена правления императора Диоклетиана в конце 3 века Аникита был сенатором Никомидии. Чиновник пошел наперекор правителю, когда тот выставил на городской площади орудия казни для устрашения христиан.

Разгневанный император приказал подвергнуть Аникиту истязаниям и бросить его на растерзание диким зверям. Вот только лев, которого выпустили из клетки, не стал рвать «подсудного» и начал к нему ластиться.

Против пришедшего в немилость сенатора Аникиты пытались применять разные казни, но бог спасал его раз от раза. После этого племянник мученика Фотий бросил Диоклетиану: «Идолопоклонник, твои боги — ничто!». Разъяренный правитель приказал сжечь обоих в печи.

Огонь. открытые источники ( CC0)

Вдохновленные подвигами Аникиты и Фотия, многие христиане по доброй воле шагнули в огонь и скончались с молитвой на устах. Когда люди увидели, что огонь не тронул тела мучеников, вдохновленные язычники уверовали в Христа.

Этот день на Руси прозвали Фотей Поветенным.

Традиции 25 августа

Преподобный Фотий исцелил много людей. Во врачевании он применял листья и ягоды черемухи. Именно поэтому 25 числа предки заготавливали плоды целебного растения. Считалось, что черемуха способна предотвратить многие тяжелые заболевания и недуги.

На Алтае повторно зацвела черемуха. из соцсетей

Также прародители обращали пристальное внимание на сны. По поверью, в праздник святых были вещими и могли подсказать, как решить жизненные проблемы.

Что запрещено на день Фоти Поветенного

Нельзя:

Устраивать шумные застолья и пить горячительное. Ослушание запрета может принести болезни , проблемы в семье и на работе;

проблемы в семье и на работе; Ходить на рыбалку. В праздник особенно активны злые водные духи , которые могут «навечно взять в заложники»;

Рыбалка. Pixabay.com

Отлынивать от работы. За лень и праздность в Фотиев день судьба может преподнести наказание.

Народные приметы на праздник