«Будто крылья выросли!» Как барнаульцы купаются в проруби на Крещение и зачем им это нужно

19 января 2019 года сотни человек посетили в Крещенский городок на Оби, чтобы набрать освященной воды и окунуться в ледяную купель, или просто поглазеть. Корреспондент altapress.ru решил узнать у барнаульцев, зачем они пришли на Речной, а также проверить на себе, каково это — искупаться в проруби.

Раз искупалась , и теперь каждый год

«Я как-то раз в проруби тапок потеряла. Вынырнула, и стою, пытаюсь нащупать. Так и не нашла. Пришлось в баню босиком бежать», — рассказывает девушка в очереди рядом со мной.

Время — четыре дня. Чтобы попасть к купели, сначала нужно отстоять приличную очередь. Людей в Крещенский городок запускают небольшими партиями, поэтому поток движется довольно быстро.

Крещенская купель в Барнауле 19 января 2019 года. Анна Зайкова.

Передо мной две студентки с яркими рюкзаками. Одна из них в «группе поддержки», а вторая собирается купаться. Говорит, уже не в первый раз: однажды окунулась в прорубь вместе с семьей, и «затянуло». Теперь окунается на Крещение каждый год.

Эмоции и селфи

Внутри снежной арки на входе в городок кто-то вырезал сердечки и написал свои имена. От арки вниз, к Оби, ведет лестница.

Крещение-2019. Купель на Оби в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Среди людей, которые идут навстречу, к выходу, кто-то восклицает: «Будто крылья выросли!»

На Оби много людей. В основном это зрители и группа поддержки: тепло укутанные люди с сумками, полотенцами и телефонами. У самой купели то и дело визжат или что-то бодро восклицают, раздаются одобрительные крики. Раздевалки забиты. Многие раздеваются прямо на улице.

Многие фотографируются. Девушки и парни с удовольствием позируют в купальниках. Кто-то ведет трансляцию в социальные сети.

Крещение в Барнауле 19 января 2019 года. Анна Зайкова.

Вокруг проруби довольно много воды, ее приходится обходить. Складываю вещи в пакет, ставлю в сторонку ботинки. Пальцы уже замерзли. Со стороны купели неожиданно доносится громкий и восторженный нецензурный возглас.

Если долго готовиться к погружению — замерзнешь. От холодного ветра сводит пальцы. По совету МЧС машу руками, чтобы немного разогреться перед погружением. Окунаюсь трижды и с головой. Прорубь неглубокая: чтобы нырнуть, приходится присаживаться. Тут же перехватывает дыхание, и из ледяной воды хочется немедленно выскочить.

После проруби в теле ощущается легкость и бодрость. Становится радостно. Многие одеваются прямо здесь, на льду, а кто-то бежит в баню.

Крещенская купель в Барнауле 19 января 2019 года. Анна Зайкова.

«Смыла половину грехов»

В бане все обсуждают купание. «Я — сумасшедшая старуха!» — заявляет с порога пожилая женщина. Она рассказывает, что окунулась впервые — ее «заставила» родственница. Сама бы она не решилась. Но окунулась женщина только наполовину: «Смыла половину грехов», — резюмирует она.

Крещенская купель в Барнауле 19 января 2019 года. Анна Зайкова.

— Не клади под ноги полотенце, которым вытиралась. Это плохая примета, — советуют мне в бане.

Девушка, которая в очереди рассказывала про потерянный тапок, от избытка эмоций плачет. Говорит, что несмотря на довольно теплую погоду, ей было очень холодно, и решиться на купание оказалось трудно.

— Ты молодец! А я не решилась с головой, — переживает ее подруга. Они обе уже решили, что снова придут окунуться на Крещение в следующем году.

Половина пятого. Людей ни в очереди, ни у ограждения не убавляется. Кто-то любуется природой, кто-то с интересом наблюдает за окунающимися. Рядом продают светящиеся шарики и ободки с ушками, предлагают прокатиться на пони. Кто-то даже продавал книги Евангелие.

Окунуться в купель и набрать святой воды в крещенском городке можно до полуночи. Говорят, вечером людей на купели больше: на Речном вокзале и в Нагорном парке очень красиво, можно прогуляться.