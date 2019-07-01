Фоторепортаж. 100 литров йогурта и барабанное шоу: как в Барнауле отпраздновали День молодежи

В этот день все посетители ТРЦ «Пионер» смогли стать участниками масштабной дегустации 100 литров клубнично-земляничного йогурта «Молочная сказка». Хэдлайнером гастрономического фестиваля стал дуэт преподавателей барнаульской школы игры на ударных Drumstarz. Приятным бонусом стал розыгрыш подарков от партнеров: кинотеатра «Пионер» и территории развлечений «Пионер Парк».
Следующий фестиваль продуктов «Вкусные выходные» состоится 14 июля на фуд-корте торгово-развлекательного центра «Пионер». Большой гастрономический праздник будет приурочен Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Следите за новостями в официальной группе «Молочная сказка» ВКонтакте, также здесь вы можете найти еще больше фотографий.