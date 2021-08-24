Газманов отметил День флага РФ, катаясь на танке возле горящих самарских деревень

Артист Олег Газманов опубликовал в своем Instagram видео, на котором показал, как 22 августа отмечал День флага России, при этом поблизости горели дома в двух селах.

Праздник Газманов отметил в Самарской области — возле села Борское.

«Этот день наша команда отметила активно. Был концерт в поле рядом с великим сражением ВОВ „Огненная дуга“ у села Борское, которому исполнилось 285 лет», — написал артист.

Он рассказал, что посадил «дерево Победы» рядом с открывшимся музеем-панорамой: «Спасибо за акцию. Всех с праздником».

Также Газманов подчеркнул, что ему удалось покататься на танке во время реконструкции боя. Кадры он сопроводил своей песней «Вперед, Россия!»

На видео заметен столб густого дыма. В комментариях к записи сообщили, что во время праздника горело соседнее село.

«Черный мощный дым на заднем плане от пожара в соседнем селе Гвардейцы, где сгорело несколько домов, пока шло представление», — рассказала местная жительница.

По ее словам, катание на танке на фоне горящего села «добавляет трагичности всему происходящему».

Как уточняет «63.RU», в деревне сгорели 14 домов. Позже пламя перекинулось на лес в нацпарке «Бузулукский бор» и село Немчанка, где сгорели 16 строений и эвакуировали всех жителей.