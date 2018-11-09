Газовую столицу России хотят сделать центром международного гей-туризма

Активист ЛГБТ-движения и правозащитник Николай Алексеев подал в администрацию Нового Уренгоя три уведомления о проведении в городе гей-парада и митингов, опубликовав документы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На мероприятии активист решил призвать сделать город центром гей-туризма.

Массовые мероприятия Алексеев планирует провести 18 ноября, следует из документов. Он хочет устроить в парке «Дружба» митинг «От газовой до геевской столицы России» с призывом превратить Новый Уренгой в центр российского и международного гей-туризма.

Далее Алексеев с активистами планирует шествие против гомофобии и в поддержку толерантного отношения к гомосексуалистам, пишет znak.com.

Завершить свои акции Николай Алексеев хочет на Центральной площади, где также планируется митинг — против гомофобии.

«Почему бы Новому Уренгою не стать не только газовой, но и геевской столицей России? Газ приносит большой доход, но и геи по всему миру приносят не меньшую экономическую выгоду! Один из заявленных нами митингов будет посвящён как раз этой теме! Ждём согласования властей!» — заявляет Николай Алексеев.

Скорее всего, мэрия Нового Уренгоя также откажет Алексееву в публичных мероприятиях.

В социальных сетях местные жители уже крайне негативно оценили инициативу ЛГБТ-сообщества, вплоть до призывов к силовому вмешательству в акции.

Что известно о городе

Новый Уренгой считается газовой столицей России. История его становления и развития неразрывно связаны с газовой отраслью и одним из крупнейших газодобывающих предприятий страны — компании «Газпром добыча Уренгой».

Газовые и нефтяные промыслы ООО «Газпром добыча Уренгой» обеспечивают бесперебойные поставки газа, конденсата и нефти для ОАО «Газпром».

«Газпром» — один из мировых газовых лидеров. Страничка «Газпрома» в Facebook.

За годы разработки из глубин Большого Уренгоя газодобытчиками извлечено более 6,5 триллиона кубометров газа — это мировой рекорд по количеству добытого газа с одного месторождения одной компанией, пишет «РГ». Но геологи утверждают: работы на Большом Уренгое невпроворот, ее хватит еще на многие десятки лет.