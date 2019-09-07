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Жизнь

Где и во сколько посмотреть салют на День города-2019 в Барнауле

7 сентября в разных частях Барнаула прогремит праздничный салют, посвященный 289-летию краевой столицы. Рассказываем, где и во сколько смотреть салют на День города-2019 и как уехать из центра.

Салют в Барнауле.
Салют в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Салют в честь празднования 289-летия Барнаула прогремит в 22:00.

Его запустят на площади Сахарова, а также в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 10а), на площади рядом с парком «Солнечный ветер» (пр. Ленина, 152), на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213), на площади перед ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21).

Как будет ходить транспорт после салюта?

7 сентября в Барнауле продлят работу общественного транспорта, чтобы жители и гости города смогли уехать из центра домой после 22:00.

Автобусы и троллейбусы будут строят на пр. Ленина на участках от ул. Кирова до площади Ветеранов и в районе здания № 57б на остановке общественного транспорта «Пл.Советов». Также будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на Красноармейском от остановки «Ул. Молодежная», уточнили в мэрии.

Где в Барнауле перекроют движение транспорта на День города-2019?

  • На проспекте Социалистическом, от улицы Молодежной до Мерзликина, движение будет закрыто до 22:30,
  • на четной стороне проспекта Ленина, от Чеглецова до Петра Сухова, — до 22:30,
  • на улице Георгия Исакова в районе площади Мира — до 22:30
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