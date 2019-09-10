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Жизнь

Генерал с алтайским прошлым возглавил ГУФСИН в Кузбассе

Должность начальника ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу получил уроженец Алтайского края, генерал-лейтенант внутренней службы Константин Березнев.

Константин Березнев.
Константин Березнев.
42.fsin.su.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение о назначении силовика на новый пост было принято президентом РФ Владимиром Путиным и санкционировано его указом от 7 сентября.

Что известно о Константине Березневе

Он родился в 1969 году в поселке Троицкое Алтайского края. Среднюю школу закончил в Кемеровской области. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1988 году. В 2000 году был назначен начальником колонии особого режима № 29 в Кемеровской области. В 2002 году стал первым заместителем начальника ГУФСИН России по Кузбассу. С ноября 2008 года и до последнего времени Березнев был начальником ГУФСИН России по Новосибирской области.

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