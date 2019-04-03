Генконсул Германии предложил мэру Барнаула сотрудничать по «мусорным» вопросам

Генеральный консул Германии в Новосибирске Петер Бломайер предложил главе Барнаула Сергею Дугину сотрудничество по созданию предприятий альтернативной энергетики и переработки отходов, сообщает пресс-центр мэрии. Консульский пост Бломайер занял в декабре 2018 года и решил сделать несколько поездок по Сибири.

Дугин рассказал зарубежному гостю, как развивается город и с какими проблемами сталкивается. Они обсудили экологические проблемы и возможные пути их решения.

В частности, речь шла о рациональном использовании природных ресурсов, внедрении возобновляемых источников энергии, развитии системы сортировки и переработки отходов.

В ответ Бломайер предложил сотрудничество в этих вопросах.

На днях с консулом встречался и министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. Они обсуждали практики сохранения биологического разнообразия, организацию особо охраняемых природных территорий, ведение лесного хозяйства и прочие вопросы.

По данным сайта правительства края, генконсул убедился, что органы власти ищут пути сохранения экологического баланса.

По оценке Петера Бломайера, процент особо охраняемых природных территорий, выделенных из общей площади Алтайского края, достаточно высок, а уровень организации природных парков и заказников заслуживает внимания.

Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае появятся сразу два экотехнопарка. Это кластеры, в которых будут выполнять весь цикл переработки твердых коммунальных отходов.