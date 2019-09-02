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Жизнь

ГИБДД будет бороться с шумными дрифтерами с помощью клумб

Алтайская Госавтоинспекция выбрала одним из способов борьбы с дрифтерами, которые вечером и по ночам гоняют в Барнауле, организацию клумб, пишет «КП на Алтае» со ссылкой на начальника ведомства Владислава Перцева.

Площадь Баварина. Май 2017 года.
Площадь Баварина. Май 2017 года.
Олег Богданов

По его словам, барнаульцы часто жалуются на гонщиков, которые устраивают соревнования в районе Речного вокзала, на парковках торговых центров и в других местах. Дрифтеры не заботятся о безопасности окружающих и нарушают их покой, потому что гоняют на высокой скорости в основном вечером и ночью.

Идею с цветником уже воплотили на Речном вокзале: там изменили организацию движения, а на самом широком участке, который нравился дрифтерам, установили клумбу. По мнению начальника краевой ГИБДД, цветы на полюбившихся дрифтерам местах предостерегут их от неразумных действий.

В качестве альтернативы гонщикам предлагают отправиться на специальные площадки, где проходят соревнования, например, на аэродром Панфилово.

Полиция также рекомендует владельцам торговых центров ограничить въезд на парковку в вечернее время.

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