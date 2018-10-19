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Уфолог: гигантский НЛО размером с Землю «гнездился» в окрестностях Солнца

Громадный неопознанный летающий объект (НЛО) обнаружил известный уфолог Скотт Уоринг в окрестностях Солнца. Объект почти превосходит по размерам планету Земля.

Солнце.
Солнце.
СС0

По словам Уоринга, в существование подобного объекта трудно поверить, однако секретные материалы, подтверждающие его реальность, вполне достоверны, пишет planet-today.ru.

«Я изучал данные, накопленные благодаря проекту NASA-SOHO, и в какой-то момент просто перестал верить своим глазам — рядом с Солнцем притаился поистине гигантский объект, о котором нет вообще никакой информации. Как такое может быть — спрашиваю я себя и не нахожу ответ. Как-то, как видим, может», — поделился открытием уфоолог.

Он уверен, что речь идет о структуре искусственного происхождения, которую, очевидно, создали инопланетяне. С какой целью в непосредственной близости от Солнца появилась эта огромная конструкция — неизвестно.

«Я думаю, что эта штуковина может подпитываться энергией Солнца, и, соответственно, ослаблять звезду. В конце концов Солнце может просто иссякнуть», — уверен уфолог.

В мае 2017 года NASA показало, как три НЛО промчались «свиньей» мимо Солнца. В поле зрения специальной камеры, которой оснащен телескоп-коронограф, попали три цилиндрических объекта, по всей видимости, движущиеся на одной скорости. Объекты, попавшие в кадры, в несколько раз превышают размеры нашей планеты.

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