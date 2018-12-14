Главврач рассказал о состоянии девочки, упавшей в яму с кипятком в Барнауле

Девочку, которая 10 декабря упала в яму с кипятком в Барнауле, перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас медики оценивают состояние пострадавшей не как тяжелое, а средней степени, сообщают «Наши Новости».

Девочка находится в сознании, самостоятельно принимает пищу, в палате лежит вместе с мамой.

Александр Шпиготский,

главный врач городской больницы № 3:

Теперь уже мы можем ближе к 100% вероятности говорить о том, что обойдемся без ампутации. Перевязки у нас через день идут, под наркозом. Пока мы ждем, ждем. Мы говорили о том, что подразумеваем, что будут глубокие раны, мы это не снимаем. Это будет более понятно где-то ориентировочно где-то в понедельник, вторник.

На следующей неделе врачи решат, когда будут делать пластическую операцию. Всего ребенок проведет в больнице несколько недель.

Напомним, 9-летняя девочка пострадала в барнаульском микрорайоне Восточном на ул. Маяковского, 8. Об этом сообщила местная жительница Елена в группе"Инцидент Барнаул".

По словам женщины, ее дочь вместе с одноклассницей шли по улице Маяковского со школы. Напротив здания соцзащиты они увидели пар из-под снега. Одноклассница дочери решила сфотографироваться с паром, но провалилась под снег и начала сильно кричать.

Подруга вытащила девочку, сняла с нее сапоги и начала прикладывать к ногам чистый снег. По словам ребенка, только одна женщина помогла поднять травмированную девочку и ушла. Одноклассница сама дотащила сверстницу до соцзащиты, где ей вызвали скорую. Интересно, что в этом здании также располагается детская городская больница.

Следователи возбудили уголовное дело.