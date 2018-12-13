Голикова сказала, сколько ветеранов ВОВ стоят в очереди на получение квартиры

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала число оставшихся в живых ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщают РИА «Новости» . Также она сказала, сколько ветеранов стоят в очереди на получение жилплощади.

«Сегодня по состоянию на 1 ноября 2018 года на территории Российской Федерации проживает 1,4 миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей», — сказала вице-премьер на заседании оргкомитета «Победа».

По словам зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики, в 2019 году материальная выплата участникам ВОВ составит 44 тыс. рублей.

Также Голикова добавила, что на данный момент 161 ветеран ожидает получения жилплощади, причем все они подали заявку в текущем году, пишет znak.com.

«Причиной наличия их в очереди является как раз то, что их помещение, в котором они ранее проживали, могло быть в предыдущие годы ремонтировано, но теперь признано непригодным. Кроме того, это граждане, которые приехали из других регионов или других государств, например из Украины, в Российскую Федерацию, получили соответствующее гражданство. Кроме того, это граждане, которые встали на учет в связи с тем, что расширилась семья, или они пять лет назад продали свое жилое помещение», — пояснила вице-премьер.

Голикова потребовала максимально быстро обеспечить жильем всех нуждающихся ветеранов.