Госдума прокомментировала идею блогера забрать у Ефремова звание заслуженного артиста

Общественник и видеоблогер Вадим Манукян предложил отозвать у заслуженного артиста Михаила Ефремова его звание за «неприкрытое издевательство над Россией, над ее гражданами — и все это на потеху украинским зрителям». Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Поводом послужило интервью киевской радиостанции «Новое время», где Михаил Ефремов заявил, что «Россия погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям». Также блогера возмущает, что выступления артиста с критикой внутри страны выглядят юмористически, а за ее пределами оскорбительно.

Госдума уже прокомментировала эту инициативу. Зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что звание артист получил за свой талант, передает «Газета.ру». Но Бортко подчеркнул, что он большинство россиян не разделяют его высказывания.

Сам Михаил Ефремов ответил на предложение лишить его звания «заслуженного» фразой: «По барабану».