График отключения горячей воды в Барнауле-2019

График отключения горячей воды в Барнауле
По контуру ТЭЦ-2 горячую воду отключили с 17 июня по 10 июля.
Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле
- Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
- Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
- Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
- Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
- В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
- В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.