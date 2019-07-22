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Жизнь

Группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя на концерте в Москве

Культовая американская группа Metallica выступила с концертом в Москве вечером 21 июля. В качестве сюрприза для российской публики приготовили кавер на песню «Группа крови» Виктора Цоя, сообщила «Российская газета».

В Барнауле с памятника Виктору Цою сняли мрамор.
В Барнауле с памятника Виктору Цою сняли мрамор.
Анна Зайкова

На заполненном 80-тысячном стадионе «Лужники» американцы исполнили почти два десятка песен — как проверенные хиты, так и кое-что из последнего альбома Hardwired… to Self-Destruct.

Песню на русском языке группы «Кино» при поддержке зала исполнил басист Роб Трухильо, которому помогал гитарист Кирт Хэмметт. В конце выступления на большом экране появилось фото Цоя.

Видео уникального момента на YouTube выложили посетители концерта.

Metallica завела традицию играть на своих концертах за границей какой-нибудь трек местной группы. В рамках этого же тура американцы представили в Берлине свою версию Engel группы Rammstein. Кстати она тоже совсем скоро тоже выступит в России.

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