Группа ученых создала беспохмельный алкоголь

Международная группа ученых заявила о создании синтетического спирта Alcarelle, на основе которого можно будет производить беспохмельный алкоголь, пишет mail.ru.

Руководитель группы — профессор Натт — афишировал намерения изобрести безопасный алкоголь, который не вызывает похмелья и проблем со здоровьем, еще в 1983 году и тогда же приступил к исследованиям. До сих пор заявления воспринимали скептически.

Если изобретение команды Натта будет признано, беспохмельный алкоголь появится в продаже уже в ближайшие пять лет, пишет The Guardian.

Alcarelle еще не проходил проверку на безопасность. Сам по себе он довольно неприятен на вкус, говорят ученые. Они считают, что при надлежащем финансировании смогут предложить приемлемую формулу напитков на основе синтетического спирта. Скорее всего, законодательно он будет регулироваться как пищевая добавка.

Беспохмельный алкоголь будет вызывать состояния эйфории и расслабленности без опасных последствий для здоровья.