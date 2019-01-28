Губернатор Томенко отчитал алтайскую чиновницу за громкое высказывание

Ранее чиновница сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. По словам Томенко, допускать такие заявления недопустимо. При этом губернатор подчеркнул, что краевое правительство не откажется от общения со всеми СМИ.

Каждый из нас должен понимать, что, общаясь с широкой аудиторией, он представляет всё правительство края. Это большая ответственность. Поэтому нужно тщательней продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, публично объявленной в программных и иных выступлениях губернатором, — отметил Томенко.

В пресс-службе региона сообщили, что одно из ключевых положений политики краевых властей — усиленная работа над ростом заработной платы в крае вообще, и у бюджетников в частности. Кроме того, там отметили, что Министерству образования края и управлению по труду и занятости населения поручили подробно проинформировать жителей региона о ситуации с оплатой труда педагогов в системе общего образования, представив в СМИ анализ фактического положения дел в этой сфере за 2018 год и планы на 2019 год.

Также на громкое высказывание Екатерины Четошниковй отреагировал Владислав Вакаев, депутат АКЗС («Справедливая Россия»). На своей странице в Facebook он посоветовал не увлекаться всем, кто набросился на чиновницу «из-за ее не самой удачной фразы про молодых учителей». По словам Вакаева, «в крае только-только начала складываться модель новой, более открытой информационной политики. В кои-то веки представители региональной исполнительной власти начали давать интересные, живые интервью».

Владислав Вакаев , депутат АКЗС. Дмитрий Лямзин

Работа чиновника (наряду с работой депутата, общественного деятеля, журналиста) относится к категории профессий повышенной речевой ответственности. Любая неправильная или двусмысленная фраза может иметь самые негативные последствия. Тем более, когда общество раздражено и обозлено, — отметил он.

Депутат сообщил, что «те же зарплаты молодых (да и немолодых) педагогов — серьезная и запущенная проблема, которая ставит под угрозу будущее системы образования и, в конечном итоге — всей страны».

Решение этого вопроса зависит не от начальника управления молодежной политики или регионального министра образования. Это вопрос приоритетов федеральной власти, которая на поддержку Венесуэлы готова потратить столько же, сколько на всю систему образования страны. Вот об этом нужно говорить в первую очередь, — подытожил депутат.

Напомним, начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова была вынуждена объясняться из-за своего высказывания, в котором она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы, появившаяся в опубликованном в пятницу интервью на amic.ru, сразу разлетелась по российским СМИ.