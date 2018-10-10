«Гуляем!» Томенко отменил свое постановление о ликвидации домов престарелых

Директора малых домов-интернатов для престарелых, которые планировалось ликвидировать , 10 октября получили письма с решением об отмене постановления губернатора. Факт отмены подтвердила пресс-служба правительства. Персонал домов и старики устраивают чаепития и танцы после того, как несколько дней рыдали и прощались друг с другом.

«Это ошибочное постановление»

10 октября Виктор Томенко провел рабочее совещание, на котором присутствовали врио заместителя председателя правительства Надежда Капура и врио министра труда и социальной защиты Михаил Дайбов.

По словам Дайбова, документ готовился с начала 2018 года и имел целью «повышение качества оказываемых учреждением услуг». Но никто не проконсультировался с главами и депутатами районов, в которых предполагалось закрыть дома-интернаты. Мнение и пожелания пациентов домов-интернатов также не изучили. При этом проект решения прошел без замечаний все согласования внутри правительства края.

В Пенсионном фонде не хватает денег , чтобы обеспечить старость россиян. Михаил Хаустов

Виктор Томенко заявил, что такая организация работы недопустима.

«Насильно никого осчастливить нельзя, это же понятно, — заявил губернатор. — После публикации документа мы получили обратную связь от жителей края. Реакция резко отрицательная. И ни одного отзыва в поддержку! Это ошибочное постановление. Оно будет отменено», — также заявил Виктор Томенко.

Семейная атмосфера

Еще вчера в 11 подлежащих ликвидации домах, настроение было, мягко говоря, похоронное. Директор Усть-Калманского дома Людмила Желтикова говорит, что создала интернат 25 лет назад. Здесь 18 работников. Девать их некуда — работы в селе Кабаново нет. Рядом стоит, зарастает бурьяном здание детдома — четыре года назад оптимизировали и его.

Людмила Желтикова,

директор Усть-калманского дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов:

Мне жалко бабушек, они привыкли. Сотрудники нянчатся с ними как с родными. Не знаю, многие ли из них выживут при переезде — им сложно адаптироваться.

В учреждении живут 27 человек, их должны были отвезти в большие дома — в Бийск, Рубцовск, Шипуново.

В малых домах-интернатах живут в основном местные, для них это семья. Сотрудники сроднились со своими подопечными, они получают достаточно внимания и заботы. «Да, у нас нет душевых кабин в каждом номере, как в больших домах, но такой семейной атмосферы там никогда не будет», — говорит Желтикова.

Пенсионер. СС0

Ходить по земле

Новость о том, что дома ликвидируют, в Кытманово приняли с ужасом. Там живут 32 старика, двум бабушкам по 95 лет. Последние сутки и персонал, и подопечные не переставали плакать.

Валерий Трейер,

директор Кытмановского дома-интерната для престарелых:

У меня одна бабушка обратно домой собралась, к себе в село, в полуразрушенный дом. Говорит: «никуда я не поеду». Здесь могилы их детей или внуков. Им нельзя в город. Они там умрут! Я сам деревенский, работал в городе, потом вернулся сюда. Мы — колхозники, нам надо по своей земле ходить.

Теперь, когда принято решение отменить постановление о ликвидации, все в доме ликуют. Трейер говорит, что счастлив, и кричит в трубку: «Мы сегодня гуляем! Приезжайте!».

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

Без альтернативы

Другая ситуация в Крутихинском доме. Деятельность организации уже приостановлена, это происходило постепенно. Старики (их оставалось всего 11 человек) уехали в другие дома в Барнаул, Бийск и Благовещенку.

В течение двух месяцев все сотрудники должны быть уволены в связи с ликвидацией или переведены на новые места работы. Штат учреждения — 16 человек. Они останутся без работы, альтернативных мест им не предложили.

Директор Крутихинского дома-интерната Владимир Паньшин говорит, что совсем не понимает, что будет дальше — после отмены постановления. «Обратно мне вернут людей что ли», — размышляет он.

Благодарность губернатору

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

О «ликвидационном» постановлении стало известно в начале недели. К решению проблемы сразу подключился благотворительный фонд «Старость в радость», который постоянно навещает пожилых людей в домах престарелых.

Там понимали, что многие бабушки и дедушки могут не пережить этого переезда, им важно оставаться всем вместе в маленьком доме и жить семьей. Всеми способами эту мысль старались донести до властей.

Надежда Постникова,

региональный координатор благотворительного фонда «Старость в радость»: