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10 октября
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Жизнь
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Хищники атакуют: на Алтае один медведь разворотил УАЗ, а другой прогулялся по заправке

В Республике Алтай медведи чаще стали выходить к людям: один гулял рядом с заправкой, а другой серьезно повредил автомобиль УАЗ, пишут «Новости Горного Алтая».

Медведь.
Медведь.
СС0

На первой записи, снятой камерой видеонаблюдения, видно, как медведь ночью прогуливается по автозаправочной станции. Читатели пишут, что ролик сняли в Верх-Бийске.

В другом ролике местные жители показывают повреждения, нанесенные медведем автомобилю УАЗ. На стеклах машины хорошо видны отпечатки лап.

Местные жители отмечают, что в этом году медведи довольно часто выходят к населенным пунктам и ведут себя смело — их не всегда удается отпугнуть даже сигнальными ракетами.

Издание отмечает, что обычно вблизи жилья хищники ищут еду. Один из таких незваных гостей задрал корову около села Курмач-Байгол.

Напомним, в середине сентября на Алтае сняли на видео бурых медведей, плывущих по Телецкому озеру.

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