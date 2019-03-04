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Хобби с мужским характером: как прошла первая встреча «Мужского клуба» в Барнауле

27 февраля в бутик-отеле «Золотая подкова» состоялась первая встреча в рамках «Мужского клуба» от издательского дома «Алтапресс». Гости вечера — влиятельные предприниматели, общественно значимые персоны, политические деятели и руководители предприятий Алтайского края.

Первая встреча «Мужского клуба» в Барнауле.
Первая встреча «Мужского клуба» в Барнауле.
Анна Зайкова

Евгений Ракшин («Первый») и Виталий Денисов (российский лыжник), Владимир Гордейчик («Магис Спорт»), Сергей Масленников (Литейно-механический завод) и Александр Смирнов («Плот») делились рассказами про свои привычные хобби с мужским характером и фотографиями путешествий с разных концов света.

Генеральный партнер вечера — инвестиционная компания Freedom Finance провела викторину на знание фондового рынка и разыграла акции ведущих мировых корпораций. В фуршетной зоне гости вечера оценили мясные деликатесы от «Алтайских закромов», различные виды сыров от «Алтайского маслосыродельного завода», сочный шашлык и закуски от шеф-повара бутик-отеля «Золотая подкова». В баре гости дегустировали напитки различной крепости от «Винотеки», марки AVEO и «Легенда жизни». Компания US MEDICA представила профессиональное оборудование премиум-класса — массажные кресла YAMAGUCHI. Кроме того, мужской аудитории представили новые модели техники Polaris и Stels для активного отдыха в условиях сибирской зимы.

В конце программы состоялся розыгрыш подарков от партнеров: Freedom Finance, YAMAGUCHI, всесезонного курорта «Манжерок» и сети салонов Humidor.

Организатор
Организатор
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
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