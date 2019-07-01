«Ходят по золоту, живут в нищете»: золотодобытчик ответил протестующим жителям алтайского села

В Солонешенском районе уже год жители села Топольное борются с компанией «Ануй», которая получила разрешение на добычу золота. По их мнению, она серьезно вредит природе. Экологи согласны, что под угрозой находятся краснокнижные растения. Бизнесмены же уверены, что их травят специально, сообщает ГТРК «Алтай».

Гендиректор фирмы Александр Лубенец называет происходящее в Солонешенском районе экологическим шантажом. На встрече с представителями президентского совета по правам человека он заявил, что в районе «нищета и вымирание», а местные «ходят по золоту и живут в нищете». Бизнесмен говорит, что готов инвестировать в инфраструктуру района, платить налоги, а его целенаправленно травят.

Это делают «иностранные агенты в интересах западных спецслужб», передает слова предпринимателя эколог, эксперт ОНФ Алексей Грибков.

По поводу наличия краснокнижных растений проводится проверка. Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимир Полипович считает, что их можно отсадить в «какой-то парник», а после проведения рекультивации вернуть.

Местные жители рассказывают, что даже дрались с «золотарями».

Напомним, в 2017 году Александр Лубенец пытался договориться с местными жителями мирным путем. Но все 125 участников схода села Топольное проголосовали против добычи золота в пойме реки и его притоков. Тополинцы беспокоились, что старатели могут случайно разрушить неучтенные скотомогильники.

Лубенец выигрывал суды, и даже предоставил справки от различных экспертов и ведомств об отсутствии на заявленных участках краснокнижной флоры и фауны. В конце концов он получил лицензию на добычу золота, которая действительна до 2028 года.