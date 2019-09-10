И в горе, и в радости: британка вышла замуж за дерево из парка

Бойфренд поддержал ее решение и даже помогал ей в подготовке реквизита для церемонии бракосочетания. Старший сын был в растерянности, когда узнал о планах матери, но затем решил прийти на свадьбу. Отец тоже поддержал британку — он помогал организовывать все ко дню свадьбы.
На церемонии она была в оливковом платье, пишет Lenta.ru. Теперь она планирует официально сменить фамилию на Кейт Элдер (Бузина).
Невеста решила выйти замуж за бузину в парке пригорода Ливерпуля Лизерленде — таким образом она хотела привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк.
«Моя мать умерла от астмы, и я страдаю от бронхоэктазии. Планы пустить под бульдозер это место, чтобы построить еще одну загруженную дорогу — это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и так плачевная экологическая обстановка, так что мы отчаянно нуждаемся в решении, которое улучшит ситуацию, а не сделает ее только хуже», — подчеркнула замужняя леди.