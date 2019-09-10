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Жизнь

И в горе, и в радости: британка вышла замуж за дерево из парка

Жительница Великобритании и мать двоих детей 34-летняя Кейт Каннингем связала себя узами брака с деревом и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева, сообщает The Mirror.

Картина на дереве в Томске.
Картина на дереве в Томске.
Александр Сакалов, ТВ-2

Бойфренд поддержал ее решение и даже помогал ей в подготовке реквизита для церемонии бракосочетания. Старший сын был в растерянности, когда узнал о планах матери, но затем решил прийти на свадьбу. Отец тоже поддержал британку — он помогал организовывать все ко дню свадьбы.

На церемонии она была в оливковом платье, пишет Lenta.ru. Теперь она планирует официально сменить фамилию на Кейт Элдер (Бузина).

Невеста решила выйти замуж за бузину в парке пригорода Ливерпуля Лизерленде — таким образом она хотела привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк.

«Моя мать умерла от астмы, и я страдаю от бронхоэктазии. Планы пустить под бульдозер это место, чтобы построить еще одну загруженную дорогу — это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и так плачевная экологическая обстановка, так что мы отчаянно нуждаемся в решении, которое улучшит ситуацию, а не сделает ее только хуже», — подчеркнула замужняя леди.

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