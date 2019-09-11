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Жизнь

Именитые российские режиссеры снимут фильм о воскрешении из мертвых

Кинокомпания «Базелевс» Тимура Бекмамбетова запланировала съемки полнометражного фильма «Воскресшие». Режиссером ленты станет Егор Баранов, который снял трилогию «Гоголь», пишет ТАСС.

Кинотеатр
Кинотеатр
СС0

Для Егора Баранова фильм «Воскресшие» станет первым международным проектом. Ленту снимут в формате screenlife, то есть все события будут разворачиваться на экране компьютера.

Согласно сюжету фильма, в будущем Ватикан найдет способ возвращать мертвых к жизни.

«Как и в других screenlife-фильмах, действие происходит на экране компьютера главного героя — служителя виртуальной церкви, — рассказали в пресс-службе Бекмамбетова .— Его сын погиб в автокатастрофе, и именно он станет первым, кого воскресят».

Исполнителей главных ролей пока не называют.

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