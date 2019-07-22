Инсайдер раскрыл информацию об iPhone-2020

Пользователи смогут в настройках переключаться между 60 и 120 Гц, чтобы выбирать между плавностью или временем жизни аккумулятора.
Частота обновления экрана показывает, сколько раз в секунду меняется картинка. Сейчас в iPhone и многих других смартфонах стоят матрицы на 60 Гц <это старый стандарт, к которому все привыкли>.
Так, iPad Pro и Razer Phone 2 уже используют экран с частотой обновления 120 Гц, чтобы картинка на дисплее менялась чаще и выглядела плавнее.
Разница между 60 Гц и 120 Гц особенно видна в замедленной съемке:
Переговоры
Apple уже ведет переговоры с Samsung и LG, чтобы наладить поставки матриц с 120 Гц. В 2020 году все айфоны будут выходить с OLED-дисплеями, пишет mail.ru.