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Жизнь

Инсайдер раскрыл информацию об iPhone-2020

Инсайдер Ice Universe рассказал в своем микроблоге, что в iPhone 2020 года компания добавит матрицы с частотой обновления 120 Гц.

Телефон. iPhone.
Телефон. iPhone.
СС0

Пользователи смогут в настройках переключаться между 60 и 120 Гц, чтобы выбирать между плавностью или временем жизни аккумулятора.

Частота обновления экрана показывает, сколько раз в секунду меняется картинка. Сейчас в iPhone и многих других смартфонах стоят матрицы на 60 Гц <это старый стандарт, к которому все привыкли>.

Так, iPad Pro и Razer Phone 2 уже используют экран с частотой обновления 120 Гц, чтобы картинка на дисплее менялась чаще и выглядела плавнее.

Разница между 60 Гц и 120 Гц особенно видна в замедленной съемке:

Переговоры

Apple уже ведет переговоры с Samsung и LG, чтобы наладить поставки матриц с 120 Гц. В 2020 году все айфоны будут выходить с OLED-дисплеями, пишет mail.ru.

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