Странная смерть вождя народов: почему последние дни Сталина вызывают вопросы

5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Его личность, как и обстоятельства гибели, до сих пор окутаны тайнами. Политическая борьба после смерти Сталина породила новые догадки историков: могли ли убить генсека и кому это было выгодно? О болезни и смерти вождя народов — в материале altapress.ru

Новые политические правила

Незадолго до своей смерти вождь объявил однопартийцам, что планирует внедрить изменения в текущую политику. Свое высказывание он не конкретизировал. Зародились подозрения, что Сталин решил заменить политических деятелей правительства на более молодых.

Иосиф Сталин на групповых снимках. CC0

Любое предположение вселяло смуту и даже страх правящей верхушке. Особенно после многочисленных обвинений по «делу врачей». Среди политиков чувствовалось напряжение: не станут ли они жертвами сталинских решений.

Частые гости его дачи, на которой он в конце жизни проводил очень много времени, поговаривали, что итог вечера для них каждый раз был непредсказуем. Они страшно боялись чем-то рассердить Сталина, знали, что можно легко попасть под горячую руку. Легкость в принятии судьбоносных решений была знакома им еще со времен «чистки» 1933−1934 годов. Терять свои места и жизни не хотелось.

Обстоятельства смерти Сталина

За несколько дней до смерти, вечером 28 февраля, Иосиф Сталин как обычно пригласил в свою подмосковную резиденцию Хрущева, Маленкова, Берию и Булганина.

Ужин затянулся. Сталин самостоятельно проводил гостей, начальник охраны Хрусталев закрыл за ними двери. Ложиться под утро было для руководителя Союзов обычным делом: поздний отход ко сну, обеденное пробуждение.

С этого момента в истории смерти вождя начинаются расхождения. В своих мемуарах Хрущев писал, что рассчитывал получить приглашение и на следующий день, но звонка от генсека не последовало. Без «вызова» наведываться в комнату Сталина не разрешалось даже прислуге и охране.

Никита Хрущев,

первый секретарь ЦК КПСС:

Я не верил, что выходной день может быть пожертвован в нашу пользу, такого почти никогда не происходило

1 марта после обеда из охраны позвонили Маленкову, тот Хрущеву — что-то случилось, нужно приехать на дачу к Сталину. Тревогу подняли потому, что обычно после пробуждения вождь вызывал кого-то из прислуги, чтобы раздать очередные распоряжения. Но в 11 утра звонка все еще не было.

Из записей Хрущева следует, что они прибыли незамедлительно и от перепуганной прислуги узнали, что вождь лежит на полу обмоченный.

Никита Хрущев,

первый секретарь ЦК КПСС:

Когда нам сказали, что произошел такой случай и теперь он как будто спит, мы посчитали, что неудобно нам появляться у него и фиксировать свое присутствие, раз он находится в столь неблаговидном положении. Мы разъехались по домам

После второго звонка охраны, по записям Хрущева, решено было приехать еще раз, но уже с врачами. Специалисты пришли к выводу, что Иосиф Сталин находится в тяжелом состоянии: правая рука и левая нога парализованы, речь нарушена.

За ним установили пристальный контроль. 4 марта 1953 года о его болезни объявили на весь Союз. По радио подробно передавали о состоянии вождя. Из приемников звучало: инсульт, паралич, агональное дыхание Чейна-Стокса (патологическое дыхание с большими паузами). Озвучивали даже температуру и результаты анализов. Врачи делали записи о состоянии здоровья каждые 15 минут.

Параллельно с этим организовали Пленум ЦК. Члены партии решали судьбу страны и свою собственную. Врачи делали неутешительные прогнозы, стало понятно, что правитель доживает последнее.

Несмотря на тяжелое состояние вождя, прислуга не решалась заходить в его комнату. Для того, чтобы зайти в покои и удостовериться, что со Сталиным все в порядке, охрана выжидала удобного случая. Вечером 5 марта старший сотрудник Лозгачев под предлогом донесения почты вошел в спальню и обнаружил вождя лежащим на полу.

Как Сталин вновь оказался на полу — неизвестно. Он был ещё жив, однако состояние было критическим и требовало незамедлительного врачебного вмешательства. Помощь оказали несвоевременно: Сталин пролежал незамеченным на полу в течении нескольких часов.

Сталин умер 5 марта 1953 года в 21.50. Врачи произвели вскрытие и стало понятно: вождь успел пережить не один инсульт. Официальной причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина Дмитрий Бартельманц/МАММ/МДФ/russfoto Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина Дмитрий Бартельманц/МАММ/МДФ/russfoto Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина Г. Ефимовский/ Череповецское музейное объединение/russfoto

Версии и причины смерти Сталина

Версии о том, что смерть вождя была кому-то выгодна, существуют до сих пор. Причинами гибели Сталина называли заговор, отравление и убийство, но официально это подтвердить не удалось. Главной причиной для таких предположений было отсутствие должной медицинской помощи, пишет life.ru

В обстоятельствах смети Иосифа Сталина есть несколько странностей. Во первых, после первых звонков охраны недавние гости Сталина (Хрущев, Маленков, Берия) ехали на много дольше, чем обычно — около двух часов. Недоумение вызывает и их спокойная реакция после приезда. Почти все исследователи сходятся в том, что соратники Сталина способствовали, пусть и не умышленно, а из-за страхов перед вождем, его смерти, не торопясь вызывать медицинскую помощь. Во вторых, по некоторым данным Сталину в критический момент было назначено неверное лечение, в том числе пиявками.

Похороны вождя

После смерти Сталина забальзамировали. Процедура прощания прошла 6 марта в Колонном зале Дома союзов. Тело лежало в гробу на высоком постаменте в цветах и красных знаменах. Вождя одели в повседневный мундир.

Церемонию прощания посетило больше миллиона человек. Приезжали отовсюду: не только с разных уголков страны, со всего мира. Прощались со Сталиным три дня. На протяжении всего этого времени на улицах был усиленный контроль, некоторые площади охраняли грузовые машины с прожекторами.

На 9 марта назначили похороны. К 7 утра площадь оцепила охрана, к 8 утра построили войска, к 9 часам — трудящихся. До Мавзолея траурная процессия шла несколько километров, от Дома Союзов. За гробом следовали члены Президиума ЦК КПСС, семья, почетный воинский эскорт и другие.

Позже в народе ходили разговоры о том, что Сталин «не обошелся без крови и человеческих даже после своей смерти»: во время прощания произошла давка, жертвами которой стали до нескольких сотен тысяч человек. «Плыть по течению» толпы удавалось не всем. Многие оказались в ловушке и были затоптаны или почти буквально раздавлены, пишет wiki.

Борьба после смерти Сталина

Среди главных претендентов на власть оказались Хрущев, Маленков и Берия, пишет gazeta.ru. После смерти вождя Берия занял пост министра внутренних дел СССР. Коллеги опасались его прихода к власти и будущей тактики управления государством. В народе за ним надежно закрепилась позиция народного карателя. Но сразу после смерти правителя, Берия поспособствовал реабилитации фигурантов «дела врачей», которые были объявлены в шпионаже и убийстве советских политических лидеров. На этом он не собирался останавливаться: амнистировал руководителей Грузинской ССР, проходящих обвиняемыми в национализме по мингрельскому делу, и планировал освободить около миллиона человек.

26 июня 1953 года его арестовали и обвинили в измене Родине. В конце того же года его и его соратников из органов госбезопасности расстреляли по приговору в шпионаже и заговору с целью захватить власть.

Хрущев и Маленков устранили политического противника, а в 1954 году между главой совмина и первым секретарем ЦК КПСС развернулось противостояние, пишет RT. После Сталина пост Генерального секретаря с 1953 по 1955 года занимал Маленков, а затем, с 1955 по 1964 год — Хрущев.

Развенчание культа личности

Никита Хрущев 24smi.org

Спустя три года после смерти Сталина впервые вслух прозвучали открытые обвинения в адрес бывшего правителя. На XX съезде КПСС говорили о «культе личности», о «массовых репрессиях», о «серьезных нарушениях Сталиным ленинских запретов». К развенчанию культа личности непосредственное отношение имел Никита Хрущев. В 1956 году он произнес пламенную речь, которая повлияла на восприятие личности Сталина.

Слова обернулись действиями: тело вождя решили убрать из Мавзолея. Это произошло осенью 1961 года. Под предлогом репетиции к параду 7 ноября, Красную площадь полностью перекрыли, тело вывезли ночью 31 октября. Новым местом захоронения стал Некрополь у Кремлевской стены. Уже утром посетители обнаружили «пропажу», но к новости о перезахоронении Сталина отнеслись относительно безболезненно, сообщают РИА Новости.