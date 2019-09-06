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Жизнь

Исследователи обнаружили «законсервированный слой воды» в Карском море

Слой воды с низким содержанием кислорода, расположенный на глубине от 200 до 300 метров, обнаружили ученые в Карском море вблизи Новой Земли, говорится в сообщении Росгидрометцентра.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Ученые заметили затрудненный водообмен в придонном слое в районе Новоземельского желоба. Там скапливаются биогенные элементы минеральной формы фосфора и азота, а содержание кислорода снижается. На южной оконечности Новой Земли зафиксированы самые низкие значения содержания кислорода — 5,5 миллилитра на литр, слабо щелочная вода, пишет bfm.ru.

«Скорее всего, причиной является термоклин — слой резкого перепада температур, который препятствует водообмену и создает эффект консервации 100-метрового придонного слоя в данной области Карского моря», — говорится в сообщении.

Замеры проведены в ходе научно-исследовательских работ в рамках четвертого этапа экспедиции «Трансарктика-2019» на судне «Профессор Мультановский».

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