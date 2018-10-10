Исследователи обнаружили «затерянный мир» погасших вулканов

Исследователи обнаружили у восточного побережья Австралии «затерянный мир» — цепь погасших вулканов, возникшую миллионы лет назад. О существовании «затерянного мира» ранее не было известно.

Подводная гряда расположена под водами Тасманова моря, на глубине около пяти тысяч метров. Исследователи обнаружили ее на глубине пяти тысяч метров.

Аппаратура зафиксировала необычные изменения рельефа, сообщает Science Alert.

Горы возникли при распаде Австралии, Антарктиды и Тасмании около 30 миллионов лет назад. Тогда под земной корой образовалась «горячая точка». Она привела к образованию вулканов и «передвигала» фрагменты суши.

Некоторые вулканы обладают острыми пиками, другие заканчиваются широкими ровными плато. Между ними расположены конусообразные холмы, пишет mir24.tv.

Самая высокая точка гряды находится на глубине двух тысяч метров от поверхности моря.

Морские животные и птицы давно обжили регион. Здесь обитают горбатые киты и 80 черные дельфины, которым «составляют» компанию буревестники и альбатросы. Предполагается, что морские обитатели стекаются туда из-за обилия различной пищи, а киты и другие млекопитающие останавливаются там во время сезонных миграций.

Изучение необычного участка будет продолжено.

Ранее сообщалось, что ученые Британской антарктической службы обнаружили в Антарктиде экосистему, которая была скрыта и отрезана от всего остального мира около 120 тыс. лет.