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Исследователи «вырастили» мясо из перьев курицы

Американская компания по производству продуктов питания Just разработала метод выращивания мяса из клеток, взятых из перьев курицы, пишет Stern.

Пенсионерка и куры.
Пенсионерка и куры.
СС0

Авторы идеи уверены, что такое мясное производство может положить конец промышленному содержанию животных и защитить окружающую среду от его воздействия.

Технология

Клетки берутся из перьев, и с помощью белка делятся в небольшом биореакторе. Так, чтобы изготовить куриный наггетс, потребуется примерно два дня.

Пока такой продукт не найти в рознице, но в руководстве компании уверены, что уже к концу года такое мясо будет представлено в некоторых ресторанах, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в мясе бактерии, невосприимчивые у воздействию традиционных антибиотиков. Это значит, что говядина и курятина, производимые с использованием «химии» и антибиотиков, могут стать первыми источниками неуязвимых бактерий, способных вызвать смертельные эпидемии среди людей.

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