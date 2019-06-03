Итальянка на лошади едет из Монголии в Польшу через Барнаул

Паола решила разбить лагерь на поле калужского института. Она рассказала агроному, что уже много лет путешествует на лошадях по всему миру. Сейчас её путь идёт из Монголии в Польшу, оттуда она вернётся на родину в Италию.
Из Монголии она добралась на лошади сначала через Алтайские горы в Барнаул, затем маршрут пролег через города Камень-на-Оби, Новосибирск, Омск, потом — Урал и европейская части России, пишет nikatv.ru.
Итальянка выстраивает маршрут с помощью навигатора в мобильном телефоне, а путь держит всегда через села и деревни, чтобы можно было покормить лошадь. Каждый день она проходит около 30 км и ночует в палатке.
В Instagram Паола Джакомини выкладывает фото своего путешествия. Там можно найти и кадры из Алтайского края. Например, из села Коробейниково. Там она была более 8 месяцев назад.
Женщина рассказывает, что таким образом она строит мост дружбы между народами. Планирует, что прибудет в Польшу в сентябре, а в ноябре вернется в Турин, где её ждет муж