Итальянка на лошади едет из Монголии в Польшу через Барнаул

40-летняя итальянка Паола Джакомини уже год едет из Монголии в польский Краков. Путь ее пролегал и по алтайским городам. На лошади по кличке Хранитель она проехала через Барнаул и Камень-на-Оби. Ведущий агроном опытного поля Калужского филиала МСХА имени Тимирязева Сергей Верхоламочкин заметил путешественницу и написал об этом в Facebook.

Паола решила разбить лагерь на поле калужского института. Она рассказала агроному, что уже много лет путешествует на лошадях по всему миру. Сейчас её путь идёт из Монголии в Польшу, оттуда она вернётся на родину в Италию.

Из Монголии она добралась на лошади сначала через Алтайские горы в Барнаул, затем маршрут пролег через города Камень-на-Оби, Новосибирск, Омск, потом — Урал и европейская части России, пишет nikatv.ru.

Итальянка выстраивает маршрут с помощью навигатора в мобильном телефоне, а путь держит всегда через села и деревни, чтобы можно было покормить лошадь. Каждый день она проходит около 30 км и ночует в палатке.

В Instagram Паола Джакомини выкладывает фото своего путешествия. Там можно найти и кадры из Алтайского края. Например, из села Коробейниково. Там она была более 8 месяцев назад.

Женщина рассказывает, что таким образом она строит мост дружбы между народами. Планирует, что прибудет в Польшу в сентябре, а в ноябре вернется в Турин, где её ждет муж