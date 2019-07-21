Из варяг в греки: в России при раскопках найдены арабские монеты X века

Археологи обнаружили арабские монеты — дирхемы X века — при раскопках у деревни Горожане в Псковской области, сообщает агентство « Интерфакс — Северо-Запад ».

Археологическая экспедиция «Горожане-2019» работает на месте поселения эпохи викингов недалеко от одноименной деревни. Через нее в X веке проходил торговый путь «Из варяг в греки».

За 12 дней работы участники археологических раскопок сделали более 300 находок, среди которых украшения из горного хрусталя и сердолика. Все украшения были привезены из Византии и Средней Азии, указывают специалисты.

Среди находок встречаются арабские монеты — дирхемы, которые чеканились в государствах Арабского халифата до середины X века, пишет bfm.ru.

Также археологи обнаружили остатки построек поселения эпохи викингов, что позволяет понять его планировку.

Экспедиция

В раскопках участвуют волонтеры из Псковской области и других регионов России. Экспедиция проходит в две смены, работа второй смены завершится 25 июля.

Одновременно на участке находятся до 35 человек.

В рамках экспедиции также организована летняя полевая школа для студентов из России, Белоруссии и Эстонии.

Поселение

Средневековое поселение Горожане исследуется археологами с 2016 года. Оно является ярким памятником эпохи викингов с хорошей сохранностью культурных отложений и богатым вещевым материалом. Раскопки проходят при поддержке фонда «История Отечества».

До этого момента на территории древнего поселения было обнаружено более 800 вещей — монет, весовых гирек, украшений, элементов оружия и кузнечных принадлежностей.