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12 марта
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Жизнь

Из-за резкого потепления на Алтае возникла угроза подтопления

13 и 14 марта в Алтайском крае ожидается дневная температура до 13 градусов тепла. В связи с этим МЧС предупреждает жителей региона о возможном подтоплении низменных участков талыми водами.

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
siberian.mchs.ru

В ведомстве сообщают, что бурное таяние снега может принести неприятности не только жителям сельской местности, но и горожанам. В это время чаще всего подтапливает подвалы, гаражи и дворы.

В краевом главке МЧС советуют до начала потепления вывезти снег со двора, а также вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба. Местным властям рекомендуют организовать помощь пожилым и маломобильным гражданам в очистке подворий и прилегающих участков от снега и своевременно вывезти его за пределы населённого пункта.

Гидрометцентр Алтайского края прогнозирует 13 марта в регионе температуру днем 0…+5, в предгорных районах до +10. 14 марта будет +3…+8, в предгорьях до +13 градусов. А 15 марта обещают +3…+8, в предгорьях до +14. Осадки прогнозируются только в пятницу — по западным районам края может пойти дождь и мокрый снег.

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