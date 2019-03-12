Из-за резкого потепления на Алтае возникла угроза подтопления

13 и 14 марта в Алтайском крае ожидается дневная температура до 13 градусов тепла. В связи с этим МЧС предупреждает жителей региона о возможном подтоплении низменных участков талыми водами.

В ведомстве сообщают, что бурное таяние снега может принести неприятности не только жителям сельской местности, но и горожанам. В это время чаще всего подтапливает подвалы, гаражи и дворы.

В краевом главке МЧС советуют до начала потепления вывезти снег со двора, а также вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба. Местным властям рекомендуют организовать помощь пожилым и маломобильным гражданам в очистке подворий и прилегающих участков от снега и своевременно вывезти его за пределы населённого пункта.

Гидрометцентр Алтайского края прогнозирует 13 марта в регионе температуру днем 0…+5, в предгорных районах до +10. 14 марта будет +3…+8, в предгорьях до +13 градусов. А 15 марта обещают +3…+8, в предгорьях до +14. Осадки прогнозируются только в пятницу — по западным районам края может пойти дождь и мокрый снег.