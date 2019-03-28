Известный художник проведет в Барнауле бесплатный мастер-класс

В рамках мастер-класса Анатолий познакомит всех желающих с техникой живописного портрета алла прима, при которой произведение создается на холсте в реальном времени за один сеанс. Художник создаст портрет на глазах у участников открытого урока, давая параллельно пояснения каждому этапу работы. Мероприятие может быть интересно и начинающим, и опытным художникам, а также всем увлеченным живописью.
- Все о технике алла прима.
- Информация о современных художественных материалах.
- Секреты старых мастеров.
- Написание портрета с натуры.
- Беседа с художником.
Участие в мастер-классе бесплатное, предварительная регистрация обязательна (количество мест строго ограничено).
Зарегистрироваться можно, написав на почту nagornayart@gmail.com или позвонив по телефону 8−963−578−11−78.
Дата мастер-класса: 6 апреля, 15.00.
Место: галерея и школа искусств «Нагорная» (ул. Аванесова, 30)
Инстаграм: @nagornayart
Справка о художнике
Анатолий Мовлян — член Союза художников России, лауреат областной, межрегиональной, всероссийской выставок, обладатель золотой медали «Национальное достояние», член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, лауреат Всемирного конкурса портретистов (США). Работы находятся в Государственном фонде, галереях, собраниях государственных учреждений и частных коллекциях в России и за рубежом.
В 2008 году в г. Омске открыл авторскую школу портрета. В 2015 году — филиал школы в г. Екатеринбурге. Школа портрета А. Мовляна — единственная школа в Омске по специальному, профессиональному обучению мастерству академического изобразительного искусства. Школа работает на основе авторской программы, основанной на лучших классических традициях. Программа вобрала в себя принципы школы Павла Чистякова, а также лучших зарубежных школ, основанных на верности натуре.