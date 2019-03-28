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Известный художник проведет в Барнауле бесплатный мастер-класс

6 апреля в 15.00 в барнаульской галерее и школе искусств «Нагорная» (ул. Аванесова, 30) пройдет открытый мастер-класс российского художника-портретиста, лауреата межрегиональных премий и выставок Анатолия Мовляна.

Краски.
Краски.
СС0.

В рамках мастер-класса Анатолий познакомит всех желающих с техникой живописного портрета алла прима, при которой произведение создается на холсте в реальном времени за один сеанс. Художник создаст портрет на глазах у участников открытого урока, давая параллельно пояснения каждому этапу работы. Мероприятие может быть интересно и начинающим, и опытным художникам, а также всем увлеченным живописью.

Программа мастер-класса Анатоля Мовляна «Живопись алла прима»:
  • Все о технике алла прима.
  • Информация о современных художественных материалах.
  • Секреты старых мастеров.
  • Написание портрета с натуры.
  • Беседа с художником.

Участие в мастер-классе бесплатное, предварительная регистрация обязательна (количество мест строго ограничено).

Афиша.
Афиша.

Зарегистрироваться можно, написав на почту nagornayart@gmail.com или позвонив по телефону 8−963−578−11−78.

Дата мастер-класса: 6 апреля, 15.00.

Место: галерея и школа искусств «Нагорная» (ул. Аванесова, 30)

Инстаграм: @nagornayart

Справка о художнике

Анатолий Мовлян — член Союза художников России, лауреат областной, межрегиональной, всероссийской выставок, обладатель золотой медали «Национальное достояние», член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, лауреат Всемирного конкурса портретистов (США). Работы находятся в Государственном фонде, галереях, собраниях государственных учреждений и частных коллекциях в России и за рубежом.

В 2008 году в г. Омске открыл авторскую школу портрета. В 2015 году — филиал школы в г. Екатеринбурге. Школа портрета А. Мовляна — единственная школа в Омске по специальному, профессиональному обучению мастерству академического изобразительного искусства. Школа работает на основе авторской программы, основанной на лучших классических традициях. Программа вобрала в себя принципы школы Павла Чистякова, а также лучших зарубежных школ, основанных на верности натуре.

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