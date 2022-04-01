1 апреля
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Жизнь

Кадыров показал жителя Алтая, призвавшего «бить нечисть» и уехавшего на спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» обращение жителя Алтая, приехавшего в Грозный для прохождения обучения перед участием в спецоперации на Украине.

Житель Алтая на обучении перед отправкой на спецоперацию на Украине.
Житель Алтая на обучении перед отправкой на спецоперацию на Украине.
кадр из видео.

Кадыров отметил, что «добровольцы с разных уголков России по зову Родины и сердца готовятся отправиться для участия в спецоперации».

На видео мужчина, приехавший в Грозный с Алтая, обратился к жителям страны.

«Мы приехали со всех уголков России. Здесь у нас кабардинцы, чеченцы, лезгины, аварцы, дагестанцы, тувинцы, казахи… я с Алтая. Да все регионы России. Проезд нам оплатили, гостиницу нам предоставили. Встретили очень тело, радушно. Ребята, хватит сидеть за компьютерами, пора бить нечисть. Поднимайтесь и вперед», — сказал мужчина на видео.


Кадыров подчеркнул, что «смелые ребята полны решимости проявить себя как настоящие мужчины и защитники Родины».

«Вот что значит настоящий боевой дух и неподдельный патриотизм! А это в бою самое главное. Против таких бойцов бессильно оружие. Ребята призывают остальных пройти проверку на прочность», — указал глава Чечни.

Ранее в Барнауле почтили память погибших на Украине алтайских солдат: пять за пять дней.

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