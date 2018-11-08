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Как «Алейскзернопродукт» повышает качество жизни в Алтайском крае

Всемирный день качества, который отмечается 8 ноября — не просто обычный рабочий день для компании «Алейскзернопродукт им. С.Н.Старовойтова». Предприятие стабильно выпускает продукцию с самыми лучшими характеристиками, чем давно завоевало любовь покупателей. Высокие оценки постоянно получает продукция компании и среди специалистов. К примеру, знак качества на предприятии имеет мука высшего сорта.

Всемирный день качества.
Всемирный день качества.
Анна Зайкова

Поэтому Всемирный день качества «Алейскзернопродукт» решил отметить с размахом. 8 ноября рядом с пекарней «Барнаульский булочник» (ул.Попова, 82/1) румяные символы компании — бабушки Алейки — накормили горожан ошеломительными по вкусу пирогами с брусникой. Барнаульцы оценили вкусняшки и выстроились в очередь за добавкой.

С одной стороны, это событие кажется просто веселым сабантуем. Собрались люди, поели пироги. С другой стороны, мероприятие играет более глубокую роль. «Алейскзернопродукт», знает, что качество, возведенное в культ на предприятии, способствует обеспечению конкурентоспособности продукции и услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках. И играет большую роль для стабильного развития экономики России. А это, в конечном итоге, повышает качество жизни жителей региона.

Справка

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, отмечаемое во многих странах мира каждый второй четверг ноября. Целью является повышении значения высокого качества продукции и услуг, ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Продукцию компании «Алейскзернопродукт» можно найти во всех крупных торговых сетях края и магазинах города Барнаула.

Телефоны в г. Барнауле: 8 (3852)500−902, 500−903

Заходите в гости к Алейке на www.aleyka.ru

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