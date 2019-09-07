Как Барнаул отпраздновал День города: трансляция

11:55 Легендарная классика

У главного корпуса „политеха“ развернулась традиционная выставка ретроавтомобилей с десятками экземпляров авто- и мототехники. Горожане любопытно заглядывают внутрь, изучают салоны и фотографируются.

Один из интереснейших экспонатов — автомобиль Mercedes 1935 года, который представлен здесь впервые. Заслуживает внимание и военная техника, которая сохранилась в отличном состоянии до наших дней. Это ЗИС-5, Studebaker, Газ-67 и другие.

Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru Выставка ретротехники в День города-2019. altapress.ru

Здесь же можно увидеть автомобили ГАЗ-21 „Волга“. Несколько машин принимали участие в ретро ралли „Пекин-Париж“. Организаторы отмечают, что каждый автомобиль по-своему уникален и интересен, поэтому заслуживает внимания.

Все желающие могут получил путевые листы и проставить отметки на каждой из зон с автомобилями. Там же можно отметить любимую машину.

В финале праздника проведут розыгрыш призов среди гостей выставки. Также выберут „народный“ автомобиль.