Как Барнаул отпраздновал День города: трансляция

В краевой столице прогремел праздничный салют.
Люди идут в сторону Сахарова. Многие ждут салют.
Наш корреспондент сообщает, что рядом с пивными барами и «Грильницей» на проспекте Ленина большие толпы.
Фотограф Ирина Пергаева практически заглянула в кабину вертолета. В нашем фоторепортаже очень много крутых снимков. Посмотреть их можно здесь.
Вы знали, что первые «автобусы» в Барнауле были похожи на вагоны, запряженные парой лошадей, а до революции в городе работал стационарный цирк? Ко Дню города altapress.ru подобрал 10 ярких и малоизвестных фактов о Барнауле, которые заставят вас взглянуть на прошлое немного иначе.
Совсем скоро в пяти местах Барнаула прогремит праздничный салют.
После 22:00 из центра города можно будет уехать на общественном транспорте.
Автобусы и троллейбусы будут стоять на пр. Ленина на участках от ул. Кирова до площади Ветеранов и в районе здания № 57б на остановке общественного транспорта «Пл.Советов». Также будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на Красноармейском от остановки «Ул. Молодежная».
Барнаульцы поделились классными фотографиями с Дня города в соцсетях. Редакция altapress.ru отобрала лучшие снимки и видео с 7 сентября.
А каким бы был Instagram Барнаула 100, 200 и даже 300 лет назад? Мы решили представить и вот что у нас получилось.
На набережной начался концерт кавер-группа One day band. Репертуар разнообразный — от «Мумий Тролля» до «Комбинации». Дети уже отрываются под барнаульский рок. Взрослые пока только пританцовывают на месте. Но то ли ещё будет.
Толпа смиренно ждала, когда же музыканты начнут концерт. Группа задержала выступление на полчаса. Настраивали инструменты.
Победительницей конкурса «Мисс Барнаул» стала Елена Драгина. Первая вице-мисс — Анастасия Пашинина, вторая вице-мисс — Алена Холодкова.
Салют в честь празднования 289-летия Барнаула прогремит в 22:00. Его запустят на площади Сахарова, в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка», рядом с парком «Солнечный ветер», на площади Мира и перед ДК «Южный».
Тем временем на площади Советов дерутся мужчины — здесь в самом разгаре идет турнир по профессиональному боксу «Великий бой на Великом Алтае». Судя по количеству зрителей, это интересно.
Концерт барнаульского духового оркестра настолько пришелся по душе барнаульцам, что те пустились в пляс.
Выступление оркестра на набережной завершилось песней, посвященной Барнаулу. Композитор Александр Чернышов подарил ее оркестру на 285-й день рождения города.
Смотрите, сколько людей сейчас находится на главной праздничной площадке Дня города.
Совершенно незнакомые люди обнимаются и танцуют в толпе на площади Сахарова.
Уличные музыканты Барнаула перешли на новый уровень. Теперь им можно перевести деньги через мобильный банк. За такую игру — не жалко, отмечает наш корреспондент.
На набережной продаются пластинки с вырезанными изображениями. Виниловые диски с портретами музыкантов и пейзажами Барнаула — цена начинается от 300 рублей.
На набережной гулял вот такой милый малыш — енот Бэлла. Прохожие могли сфотографироваться с ним за 150 рублей. Зверек был вроде не против.
Корреспондент altapress.ru сообщил о небольшой давке около сцены на площади Сахарова.
Площадка МЧС на набережной оказалась одной из самых популярных у барнаульцев. Спасатели развернули настоящую палатку, привезли технику и даже спели. Зрителям предлагали бесплатно сфотографироваться в тяжелой форме огнеборцев. Что еще было интересного — смотрите в нашем фоторепортаже.
Организаторы уже наградили нескольких участниц конкурса красоты. Обладательницей титула «Мисс Праздник» стала Сабрина Мустафа, титул «Мисс Women’s day 2019» получила Виктория Шмакова, «Мисс Стиль» — Любовь Жукова, «Мисс Брависсимо» — Софья Рогова. Имя победительницы конкурса красоты назовут со сцены на площади Сахарова в 17:30.
Необычное развлечение придумали на Речном вокзале.
Забег на склонах Нагорного парка прошел так быстро, что его почти никто не видел. Но мы успели. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
Эти точки в небе — спортсмены-парашютисты Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ. Они приземлились на Речном, и на этом авиашоу закончилось.
Над Речным пролетели три самолета.
Над Обью все еще летает один вертолет, сообщает наш корреспондент.
Ну как вам День города? А помните как его отмечали раньше? Предлагаем пройти тест.
Вертолет пронес над Обью флаг Барнаула. На смотровых площадках Нагорного парка сейчас находятся сотни людей.
Тем временем в Университетском дворике (пр. Ленина, 61) на сцену вышли участницы конкурса красоты «Мисс Барнаул». Конкурс проводится в 11-й раз. В этом году в нем участвует 21 девушка.
Вот таких шукшинских „чудиков“ можно было увидеть на набережной. Артисты краевого театра драмы показали сцены из известных рассказов писателя и сфотографировались с прохожими.
Наш корреспондент сообщил, что народ двинулся в сторону Речного. Здесь в 16:00 начнется авиашоу. Авиагруппа „Лидер“ и спортсмены-парашютисты авиаспортклуба ДОСААФ устроят показательные выступления. Понаблюдать за происходящим можно с Нагорного парка, набережной и Речного вокзала.
У „политеха“ выступает певец, участник команды КВН „Дети лейтенанта Шмидта“ Виталий Гасаев. Он исполнил песню „Здравствуй, папка-Барнаул — вот и я“.
Вот уж кому точно весело на Дне города.
На площадь Сахарова можно попасть только через рамки.
Чемпионом в „Кроссе наций“ стал студент алтайского педуниверситета Роман Сародоенко. Он обогнал на финише мастера спорта по лыжам Романа Соколова. У девушек выиграла Алена Клочко, студентка БЮИ.
Министр спорта Алексей Перфильев и его пресс-секретарь Алексей Янкин пробежали вместе 4 км и пошли на второй круг.
Корреспондент altapress.ru сообщает, что на Мало-Тобольской и в парке „Центральный“ нещадно пахнет шашлыком.
Воспитанники хоккейной школы „Алтай“ готовятся к старту в легкоатлетическом забеге „Кросс Наций“. В этом году пробежать дистанцию решили 85 юных хоккеистов, рассказал altapress.ru Павел Еремеев, директор спортшколы. Говорят, сегодня побегут и профессиональные хоккеисты „Динамо-Алтай“. Ради „Кросса Наций“ они даже перенесли утреннюю тренировку.
На площади Советов все еще идут легкоатлетические соревнования „Кросс наций“. Как сообщает наш корреспондент, на 8 км сейчас побегут министр спорта Алексей Перфильев и участник олимпийских игр, тхэквондист Альберт Гаун.
Участники пробежали половину дистанции. После 4 км лидирует мастер спорта по лыжным гонкам Роман Соколов.
Среди женщин пока лидирует Алена Клочко, студентка БЮИ.
Сотни участников массового забега „Кросс нации“ стартовали с площади Советов.
На площади Сахарова идет концерт. Возле сцены установлены два больших экрана, где показывают видеофрагменты красот Барнаула. К самой сцене не протолкнуться — на площади собралось много людей.
На площади Советов началась презентация хоккейного клуба „Динамо-Алтай“. Вчера ребята общались с болельщиками в торговом центре Galaxy. Там же представили нового капитана команды и маскота Енота Крагу.
В парке „Центральный“ поживее, нежели на Мало-Тобольской или на набережной. Для гостей подготовили большую выставку цветов, живые скульптуры и концерты.
Возле сцены на площади Сахарова очень много людей. Через 15 минут здесь официально откроется День города.
До вечера на улице Мало-Тобольской будет работать ремесленная ярмарка алтайских мастеров.
Здесь можно купить скворечники ручной работы от 2800 до 3500 рублей, изделия из бисера за 1500−2000 рублей, тапочки от 80 до 250 рублей, работы из дерева от 800 до 15 000 рублей и многое другое.
Несколько минут назад наш корреспондент сообщил, что забег в Нагорном парке закончился. Веселые старты, которые никто не заметил.
У главного корпуса „политеха“ развернулась традиционная выставка ретроавтомобилей с десятками экземпляров авто- и мототехники. Горожане любопытно заглядывают внутрь, изучают салоны и фотографируются.
Один из интереснейших экспонатов — автомобиль Mercedes 1935 года, который представлен здесь впервые. Заслуживает внимание и военная техника, которая сохранилась в отличном состоянии до наших дней. Это ЗИС-5, Studebaker, Газ-67 и другие.
Здесь же можно увидеть автомобили ГАЗ-21 „Волга“. Несколько машин принимали участие в ретро ралли „Пекин-Париж“. Организаторы отмечают, что каждый автомобиль по-своему уникален и интересен, поэтому заслуживает внимания.
Все желающие могут получил путевые листы и проставить отметки на каждой из зон с автомобилями. Там же можно отметить любимую машину.
В финале праздника проведут розыгрыш призов среди гостей выставки. Также выберут „народный“ автомобиль.
Вот так весело проводят время барнаульцы на набережной.
Прокатиться на таком транспорте стоит 200−300 рублей за поездку.
На смотровых площадках в Нагорном парке работают выставка картин школьников. Экспонаты не продаются, но полюбоваться можно.
Кстати, в Нагорном парке начался спортивный марафон. „Настроение бодрое“, — говорят участницы на старте, однако пожаловались на большую влажность в воздухе.
Две девочки стартовали. Их контролирует парень с рацией. Все серьезно.
В это время у церкви тихо. Людей нет. Дворник убирает листву. Ходят полицейские.
На другой стороне Нагорного парка находится финиш. Участников не сильно много. Но зато есть группы поддержки.
Участниц забега спрашивают:"Ну как?» «Думала, я сдохну», — отвечает одна из них.
Во время заезда лыжероллеров бесстрашная женщина решила перейти проспект Ленина вместе с ребенком. «К счастью, обошлось», — сообщает корреспондент altapress.ru.
А вот на лестнице в Нагорном парке также пустынно как на Мало-Тобольской. Корреспондент altapress.ru передает, что он там сейчас вообще один.
«Тихое субботнее утро. Лишь из Центрального парка доносится кавер песни It’s My Life Bon Jovi», — отмечает наш корреспондент.
К Нулевому километру приехали байкеры.
Они приковали к себе внимание прохожих. Люди фотографируются с мотоциклами, снимают видео.
Тем временем на «барнаульском Арбате» пустынно. Хотя в 10 часов здесь заработали ярмарка и выставки.
Барнаульцев заманивают на запах шашлыка. Люди охотно пробуют. Один шашлык стоит 250−300 рублей.
Полицейские пытаются говорить людям, чтобы они не ходили по газонам. Но они все равно ходят.
Власти гуляют по Нулевому километру, тут проходит фестиваль национальных культур. Они подходят к представителям каждого из народов, пробуют различные блюда, общаются, обнимаются, жмут руки и иногда делают совместные фото.
Рядом с Нулевым километром работает выставка цветов с фотозонами. Сюда же пришли представители мэрии вместе с врио главы администрации Барнаула Вячеславом Франком. Люди спрашивают у властей: «Нравится?» Те отвечают, что очень красиво и благодарят за участие.
Лыжероллеры уже мчатся к старту по проспекту Ленина.
В некоторых местах дорогу перекрыли автомобилями.
Корреспондент altapress.ru сообщает, что несмотря на дождь в центре города уже много людей.
Через несколько минут заработают площадки в центре города. На Нулевом километре откроется фестиваль национальных культур, на площади Советов начнется мотопробег мотоциклистов и байкеров, а после по проспекту проедут лыжероллеры. Рядом с зданием «политеха» можно посмотреть авто-ретро шоу. Вы уже решили куда сегодня пойдете? Полную программу Дня города в Барнауле можно посмотреть здесь.
До центра так просто уже не добраться. С 8 утра перекрыли площадь Сахарова, а с 9 часов для проезда закрыт проспект Ленина от пл. Октября до ул. Никитина. На карте можно посмотреть, где еще перекроют дороги.
Кстати, некоторые автобусы изменят схему движения. Из-за перекрытия проспекта Ленина все троллейбусы будут ездить до площади Победы, а автобусы — через проспекты Комсомольский, Красноармейский. Подробнее об этом — читайте здесь.
7 сентября с самого утра в Барнауле моросит дождь. Синоптики прогнозировали, что небольшие осадки будут временами. Днем столбик термометра поднимется до +19…+21, ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Добрый день! С вами altapress.ru и мы начинаем трансляцию Дня города-2019.