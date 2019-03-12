Как наши земляки побывали на ЧМ по лыжным видам спорта в Австрии и стали там звездами местного ТВ

В начале марта в австрийском местечке Зеефельд завершился Чемпионат мира по лыжным видам спорта. В этом году соревнования посетила внушительная делегация от Алтайского края: 10 человек, выигравших поездки в розыгрыше от компании « Мария-Ра », съездили в Европу абсолютно бесплатно. «Как в сказке побывали», — поделились они впечатлениями по возвращению домой.

Как наши земляки побывали на ЧМ по лыжным видам спорта в Австрии.

Как готовились к поездке?

Имена счастливчиков, которым достанутся поездки в Австрию, стали известны 3 декабря. Уже на следующий день людей торжественно наградили в центральном офисе компании.

Все они принимали участие в специальном розыгрыше. С начала ноября и до 2 декабря покупателям торговой сети нужно было сохранять чеки на покупки от 300 рублей, затем на празднике посвященному открытию лыжного сезона, сбросить их в лототрон на 5-ом километре «Трассы Здоровья». Всего в розыгрыше приняли участие более 30 тысяч чеков.

69-летнюю Галину Воронову из Новоалтайска можно без преувеличения назвать мега-счастливчиком. Женщина первый раз участвовала в розыгрыше призов и сразу — такая удача.

Галина Лукинична смотрела розыгрыш в надежде выиграть головку сыра — она часто собирает на стол для большого семейства, и сыр бы весьма пригодился к Новогодним праздникам. Но когда бабушка узнала, что выиграла приз куда более ценный, даже растерялась. «Я хотела детям отдать свой выигрыш, а они мне сразу сказали: «Мама, лети ты», — рассказала героиня.

Кстати, в семье Галины Вороновой с везением все в порядке: пару лет назад ее старший сын Вадим выиграл от «Мария-Ра» двухкомнатную квартиру в Барнауле. А в прошлом году младший Виктор съездил в Москву на программу «Поле чудес».

Галина Воронова,

жительница города Новоалтайска:

В столицу сыну пришлось ехать за свой счет. Первый канал ничего не оплачивал. Это вам не «Мария-Ра»!

Подготовку к вылету в Австрию компания взяла на себя, оформив все необходимые для поездки документы — загранпаспорта и визы. «Это было очень удобно. Нас организованно свозили в Новосибирск, чтобы мы подали документы на визы. Я в свои 69 лет не представляю, как бы справилась с этими заботами», — рассказала Галина Воронова.

Сам перелет в Австрию транзитом через Москву тоже был организованным — с победителями отправился куратор Борис Глумов, президент Федерации лыжных гонок Алтайского края.

Уже на месте к группе присоединился основатель компании Александр Ракшин с семьей.

Как наши земляки побывали на ЧМ по лыжным видам спорта в Австрии. Вадим Гриценко.

Где жили алтайские туристы?

В Австрию победители розыгрыша прибыли 23 февраля. Семь дней они жили в городе Инсбрук в четырехзвездочном отеле Grand Hotel Europa.

Вадиму Гриценко, оказавшемуся в числе десяти счастливчиков, в розыгрышах от «Мария-Ра» раньше не сильно везло — ничего серьезного он не выигрывал. А тут один единственный чек на 300 рублей принес такую удачу.

Мужчина рассказывает: условия проживания в Австрии были королевскими. Уютные и комфортные номера, в отеле завтрак и ужин со шведским столом. Обедали барнаульцы уже на спортивном объекте.

В отеле был шикарный тренажерный зал, который можно было посещать без ограничений, бассейн, сауна с джакузи. В общем, все удовольствия и бесплатно.

Вадим Гриценко,

барнаулец , победитель розыгрыша «Мария-Ра»:

В поездке было «все включено». Ни на перелет, ни на проживания мы ни копейки не потратили. Деньги брали только на сувениры. Все остальное оплатила компания. И за это ей огромное спасибо.

Как наши земляки побывали на ЧМ по лыжным видам спорта в Австрии. Вадим Гриценко.

Какие соревнования посмотрели?

К всемирной армии болельщиков лыжных видов спорта барнаульцы присоединились 23 февраля и успели попасть почти на все соревнования Чемпионата мира.

Для 56-летнего Сергея Скрипникова, который всю жизнь занимался лыжами, эта поездка стала настоящим подарком судьбы. Сергей Николаевич проработал тренером по лыжам более 25 лет — с 1983 года. Тренировал детей в Тальменке, потом переехал в Магадан, где удалось познакомиться с Еленой Вяльбе — легендарной лыжницей, которая с 2010 года является президентом Федерации лыжных гонок России. Сложные 90-ые заставили Сергея вернуться в Барнаул, поближе к родителям, и заняться коммерческой деятельностью. Но любовь к лыжам навсегда осталась.

Сергей Скрипников,

барнаулец , победитель розыгрыша «Мария-Ра»:

На «Трассе Здоровья» я катаюсь с 1996 года. Тогда это было глухое место, где можно было встретить человек 10 в день от силы. Дистанция была маленькая, лыжня неухоженная. Когда сюда пришла компания «Мария-Ра», все начало преображаться. И мне безумно приятно, что теперь это самый посещаемый спортивный объект в Барнауле.

Сергей Скрипников рассказывает: в Австрии удалось посмотреть четыре самые зрелищные гонки, включая эстафеты. Лыжный комплекс в Зеефельде оказался очень компактным — у болельщиков была возможность одновременно наблюдать за гонками и смотреть соревнования летающих лыжников.

Как наши земляки побывали на ЧМ по лыжным видам спорта в Австрии. Вадим Гриценко.

Атмосфера на стадионе была потрясающая, признаются барнаульцы. Трибуны находились в непосредственной близости от лыжни. Дружное «Россия, вперед!» от наших земляков мог услышать каждый спортсмен. И может быть именно благодаря фантастической поддержке в том числе наших болельщиков сборная России смогла завоевать в Австрии восемь медалей.

Сергей Скрипников,

барнаулец , победитель розыгрыша «Мария-Ра»:

Болельщики здесь собрались со всего мира. Самыми доброжелательными мне показались швейцарцы — они такие размеренные, улыбчивые. А вот с норвежцами даже на трибунах чувствовалось соперничество.

Кстати, дружная и голосистая группа из Барнаула не осталась не замеченной местным ТВ. Те, кто свободно владеет английским, с удовольствием раздавали интервью местным журналистам.

Как наши земляки побывали на ЧМ по лыжным видам спорта в Австрии. Вадим Гриценко.

Что увидели кроме лыжных гонок?

25 февраля у нашей делегации был культурный день, свободный от спорта. С самого утра они отправились в горный комплекс, расположенный на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря.

«Красота там, конечно, неописуемая, — рассказала Галина Воронова. — Меня поразило, что на лыжах уверенно катаются маленькие детки. Они ведь совсем малыши».

Горными красотами этот день для нашей группы не закончился. Впереди их ждало посещение инсбрукского зоопарка Alpenzoo, где собраны практически все представители флоры и фауны альпийского региона, и уникальный музей Swarovski.

Вадим Гриценко,

барнаулец , победитель розыгрыша «Мария-Ра»:

Все дни у нас были настолько насыщены разными событиями, что и 24 часов было мало.

Как наши земляки побывали на ЧМ по лыжным видам спорта в Австрии. Вадим Гриценко.

Какие планы у победителей дальше?

Ночью 3 марта группа счастливых болельщиков вернулась из Австрии домой. На вопрос, будут ли они еще участвовать в розыгрышах «Мария-Ра», все отвечают однозначно — да!

По словам Галины Вороновой, вся ее семья в ближайшее воскресение, 17 марта, выйдет на лыжню. Сын Виктор с женой планируют участвовать в марафоне на 50 км от села Черемное до Барнаула. Бабушка в этот день останется дома с внучкой.

Организаторы марафона рассказывают: доставка участников будет осуществляться централизовано на комфортабельных автобусах с 7.00 до 8.00 от лыжной базы «Динамо».

При этом марафонцы получат возможность сдать свои вещи в гардероб, поставить собственный автомобиль на стоянку в специально отведенные парковочные места, а с собой в автобус взять только лыжи и самое необходимое.

Для бронирования мест в автобусах необходимо до 15 марта оплатить взнос участника в размере 150 рублей. Сделать это можно на кассе в любом из магазинов «Мария-Ра».

При оплате вам будет выдан регистрационный чек, который в дальнейшем необходимо предъявить при посадке в автобус. Для тех, кто планирует добраться до стартовой площадки самостоятельно, взнос равен 100 рублям.

Старт лыжного марафона будет дан от села Черемное с 9.00 до 10.00. Всех, кто преодолеет дистанцию в 50 км, ждут самые приятные подарки и сувениры от организаторов.

Участвуйте в праздниках компании «Мария-Ра» и выигрывайте самые удивительные подарки! Такие, как фан-тур в Австрию!