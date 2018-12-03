Как получить персональное поздравление от Деда Мороза сидя дома: обзор сервисов

Перед Новым годом заработали телефонные и интернет-сервисы, с помощью которых можно получить персональное поздравление от Деда Мороза. Они бесплатные и могут доставить много радости взрослым и детям. Рассказываем о некоторых из них.

1. Электронное письмо в Великий Устюг

Официальному русскому Деду Морозу можно написать не только бумажное письмо, но и электронное. На него сразу же приходит ответ от сказочного дедушки — красивая открытка с наилучшими пожеланиями.

Форма есть на сайте Деда Мороза. Нужно нажать кнопку «Написать письмо».

2. Видео о том , как Дед Мороз пришел в ваш дом

Компания Kinder запустила интересную акцию — она дарит 30 тыс. персональных новогодних видеопоздравлений для детей. В них Дедушка Мороз приходит в ваш дом и оставляет подарок для ребенка.

Чтобы получить поздравление, нужно оставить заявку на сайте.

Там необходимо указать имя ребенка и загрузить фотографию комнаты из вашего дома. Видеофайл придет к вам на почту.

3. Именное видеопоздравление от Деда Мороза

У компании Mail.ru тоже акция — любой желающий может создать именное видео поздравление от Деда Мороза для своего ребенка, друга или родственника.

Для этого на специальной странице нужно написать имя того, кого вы хотите поздравить. Сервис сгенерирует трехминутный видеоролик. В нем мультипликационный Дед Мороз из своей резиденции пообщается с адресатом, расскажет ему о своей жизни, пожелает всего доброго и даст наказ хорошо себя вести в Новом году.

4. Телефонное поздравление от Деда Мороза

Компания МТС запустила прямую линию Деда Мороза. Она будет работать с 22 ноября 2018 года по 15 января 2019 года. Позвонить на нее могут абоненты всех операторов. Дед Мороз поздравит вас по телефону.

Стоимость вызова равна цене исходящего звонка по вашему тарифному плану. В прошлом году жители Сибири позвонили на эту горячую линию 3 млн раз.

Волшебный номер телефона — 89139861111.

5. Написать письмо и получить видеопоздравление от Деда Мороза

На сайте томского провайдера «Новые ТелеСистемы» работает форма для отправки письма Деду Морозу и создания персонального поздравительного ролика. Сервис бесплатный. Провайдер обещает выбрать три самых трогательных письма и вручить те подарки, которые которые попросили дети.