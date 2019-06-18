Как правильно проехать по ремонтируемой улице Попова в Барнауле

Как мы уже сообщали, с 18 по 23 июня в Барнауле из-за капитального ремонта трамвайных путей по улице Попова изменена схема движения трамвайных маршрутов и городского транспорта. Рассказываем, к чему нужно быть готовым водителям и пешеходам.