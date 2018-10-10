Как принять участие в первой электронной переписи населения и зачем это нужно

10 октября — последний день, когда жители любого региона России могут принять участие электронной переписи населения на портале «Госуслуги». В электронном формате такое мероприятие проходит впервые. По сути это подготовка к всероссийской и всемирной переписям населения, которые состоятся в 2020 году.

Зачем участвовать в переписи населения?

Портал «Госулсуги» сообщает, что в 2020 году пройдет Всероссийская перепись населения. Ее итоги станут частью Всемирной переписи, то есть общей мировой статистики.

Эти цифры важны для развития городов, регионов и всего мира. Государство будет использовать статистику для разработки социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.

Последняя Всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. Именно на основе ее данных разрабатывались все соцпроекты и программы последних лет. За прошедшее время данные изменились, их нужно обновить.

Зачем проводится пробная перепись?

Пробная перепись решает две задачи: проверка нагрузки на переписчиков и тестирование портала «Госуслуги» в качестве площадки для электронной переписи.

Пробная перепись оффлайн пройдет с 16 до 31 октября в 10 регионах. Алтайский край не входит в их число. Переписчики будут ходить по квартирам со специальными листами, задавать вопросы гражданам, заполнять анкету.

Перепись на портале «Госусулги» проводится впервые. Она позволит оценить, насколько удобно гражданам заполнять анкету через интернет.

В регионах, где будут работать переписчики, граждане смогут подтвердить прохождение переписи в электронном виде, предоставив им специальный код. Он формируется на «Госуслугах». Таких граждан опрашивать повторно не будут.

Недвижимость. Семья. altapress.ru

Как принять участие в переписи на «Госуслугах»?

Гражданину нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале. Как ее получить, смотрите здесь.

Вот ссылка на анкету на «Госуслугах». Одна анкета заполняется на всех, кто проживает в домохозяйстве (частный дом или квартира).

Заполнение занимает 10−20 минут в зависимости от уровня вашей компьютерной грамотности и скорости работы компьютера или мобильного устройства. Черновики переписных листов сохраняются в личном кабинете. Можно отвлечься от заполнения, а потом вернуться к нему и продолжить.

О чем спрашивают на пробной переписи?

В анкете вопросы самого общего характера. Возраст, семейное положение, образование, количество детей, национальная принадлежность, владение языками, место жительства, жилищные условия, благоустройство помещений, занятость, миграция и источники средств к существованию.

Органы статистики интересуются не данными конкретного человека, а общей картиной по населению. Не нужно предоставлять никаких персональных данных, документов и доказательств. Гражданин не обязан подтверждать информацию.

Каковы первые итоги электронной переписи?

Электронная перепись стартовала 1 октября. По данным на середину дня 4 октября, электронные переписные листы на себя и членов семей заполнили 154 тыс. пользователей портала «Госуслуги». То есть за три с половиной дня в ней приняли участие 433 тыс. человек.

40% участников онлайн-опроса получили услугу из дома, 30% - на работе, 16% - с мобильного устройства, например, находясь в пути в общественном транспорте, сообщили в Росстате.