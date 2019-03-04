Как профессора экзаменовали СГК

Что увидели гости
Интерьеры большинства помещений на ЮТС вряд ли доставят эстетическое удовольствие кому-либо, кроме сталкеров или фанатов стимпанка. Станции больше полувека, большая часть оборудования служит столько же и уже потемнела от копоти и времени.
Но заметно, что за техникой тщательно следят, наводят порядок — насколько это возможно на таком объекте. Встречаются даже новые немецкие промышленные пылесосы.
На общем фоне следы модернизации выделяются особенно отчетливо. Новые котлы, построенные по заказу «Сибирской генерирующей компании» (СГК) в Бийске, издалека сверкают поверхностями.
Гости — почетные энергетики, профессора АлтГТУ и бывший председатель рубцовского горисполкома и экс-губернатор края Лев Коршунов — останавливаются и несколько минут со знанием дела осматривают оборудование. Некоторым из них станция знакома не понаслышке.
В конце экскурсии энергетики показали два совершенно новых помещения, которых не было до прихода СГК. Это щит управления вновь построенным оборудованием (котлов, топливоподачи, турбины, генератора, сетевых насосов и проч.) и турбинный цех.
Оборудование в этом цехе еще монтируют и отлаживают. Делают это специалисты из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Кузбасса. Саму турбину привезли из Петербурга, генератор — из столицы Сибири Новосибирска.
«Увиденное здесь для меня, конечно, не ново, — говорит Сергей Спиридонов, человек, который с 1976 по 2013 годы занимался оперативным управлением энергообъектами по всему Алтайскому краю и Республике Алтай. — Но я восхитился тем, как быстро здесь сделали такой большой объем работы. Поражает, на что способна „Сибирская генерирующая компания“».
Ветеран также добавил: ему отрадно, что в Рубцовске появилось новое энергетическое оборудование. «Это качественный скачок. Станция была древняя, а теперь есть задел на будущее», — сказал Сергей Спиридонов.
Сегодня и завтра рубцовской энергетики
Нынешний отопительный сезон — второй, который Рубцовск проводит с одним источником теплоснабжения, а не с двумя. И если первый выдался нервным (осенью круглые сутки продолжали монтировать оборудование на ЮТС, а до февраля регулировали упрямо сопротивляющиеся гидравлические режимы новой по сути системы), то нынешнюю зиму прошли без больших проблем.
Это подтвердил глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. По его словам, жалобы на температуру в домах и социальных объектах были единичные и чаще касались проблем внутри самих зданий. Едва ли не впервые за три десятка лет власти города зимовали «без валидола» — система заработала надежно.
А еще несколько лет назад не только у городских, но и у краевых чиновников Рубцовск каждую зиму вызывал приступы панических атак: хватает ли угля? Что делать с долгами? Как покрыть дефицит тепла? Не провели ремонт — что будет?
И это длилось еще с конца 80-х. Лев Коршунов, который до 1991 года был председателем местного горисполкома, вспоминает, как встречал Новый год на станции вместе с ее бывшим начальником Николаем Ельниковым, чтобы не разморозить город.
Сейчас Коршунов благодарит СГК. «Это не дежурные слова. Потому что компания не только обеспечила надежное теплоснабжение. У города есть проблемы с экономикой, репутацией. Решение узла проблем с теплом позволит заняться другими проблемами и даст возможности привлекать в Рубцовск инвесторов», — заявил он.
С Коршуновым согласен Виктор Мещеряков, бывший вице-губернатор, курировавший энергетику и «рубцовский проект» СГК в частности. Он подчеркнул, что кроме СГК не было никого, кто мог бы спасти город от, казалось бы, неминуемой катастрофы. Именно поэтому власти региона и города обратились к компании за помощью в решении накопившихся в энергетике проблем.
Мещеряков также отметил, что впереди у СГК в Рубцовске еще немало работы. В первую очередь предстоит доналадить оборудование, которое устанавливали в такие рекордные сроки, что некоторые проблемы были просто неизбежны.
Кроме исправления «детских болезней» проекта директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов назвал еще две большие задачи на ближайшие годы. Первая — заместить 12 неэффективных котельных на западе города. Их либо заменят на новые автоматизированные, либо их потребителей подключат к контуру ЮТС.
Также компании предстоит менять изношенные трубопроводы. Всего в Рубцовске 380 км теплосетей, из них 77% признаны ветхими. «Будем делать упор на то, чтобы обновить их», — сказал Новов.
Что СГК сделала в Рубцовске
«Сибирская генерирующая компания» пришла в Рубцовск в 2016 году и инвестировала в теплоснабжение города около 2 млрд рублей. Это позволило экстренно вывести из работы аварийную ТЭЦ, которая отапливала 60% города, и перевести теплоснабжение 145-тысячного города на один источник тепла — Южную тепловую станцию.
Для этого энергетики построили 6-километровую перемычку между контурами ТЭЦ и ЮТС. Саму станцию модернизировали. Главное — установили два новых котла. Теперь мощность ЮТС составляет 327 Гкал при потребности города в 277 Гкал.